Лікарка ВЛК зі скромною зарплатою придбала будинки та багато землі на Чернігівщині: деталі

Відомо, що жінка отримує 2 зарплати й профспілкові виплати

Оксана Клименко — лікарка-терапевтка з Носівки Чернігівської області, яка працює в медичній комісії Ніжинського військкомату. Вона володіє кількома об’єктами нерухомості в рідному населеному пункті, отриманими одночасно в минулому році, а також отримує доходи від двох робіт та профспілкові виплати.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Розташування Носівки на мапі

У документі посадовиця вказала чоловіка Руслана Клименка як члена сім'ї.

Нерухоме майно

Об’єкти нерухомості, що належать Оксані Клименко:

земельна ділянка площею 1450 м² у Носівці (Чернігівська область), отримана 17 вересня 2024 року

житловий будинок площею 73 м² у Носівці, отриманий 17 вересня 2024 року

земельна ділянка площею 1000 м² у Носівці, отримана 17 вересня 2024 року

житловий будинок площею 73,2 м² у Носівці, отриманий 17 вересня 2024 року

Доходи

Оксана Клименко отримала заробітну плату від Носівської міської лікарні ім. Ф. Я. Примака в розмірі 259 436 грн, а також заробітну плату 4 231 грн від Мринської філії Куликівського професійного аграрного ліцею. Отже, у середньому, за місяць працівниця ВЛК заробляє приблизно 21 972 грн.

Крім того, вона отримала 1 000 грн профспілкових виплат від Профспілки Носівської районної ради голів профспілкових комітетів працівників охорони здоров’я України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні багато суддів та посадовців мають значні статки, але є й винятки, як голова військово-лікарської комісії Наталія Кваша. У 2024 році вона отримала 115 468 грн від Центральної лікарні Чернівців та 201 790 грн від Малинської лікарні, що в середньому становить близько 26 тисяч грн на місяць.