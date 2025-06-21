Адская жара до +40 градусов накроет Украину. В каких регионах и когда будет невыносимо

Наслаждаться прохладой осталось недолго

В Украине долгое время держится довольно прохладная погода, однако уже на следующей неделе значительную часть территории накроет жара. Термометры кое-где достигнут отметки почти в +40 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что значительное потепление ожидается 26-27 июня. Однако заметим, что данные портала постоянно обновляются, поэтому прогноз еще может измениться.

Погода 26 июня в Украине

В четверг, 26 июня, значительную территорию Украины ожидает жаркая погода. Так, на западе страны днем будет до +29 градусов, а на севере — до +24 градусов. На востоке столбик термометра днем покажет до +26 градусов. Жаркая погода прогнозируется в центре страны, где будет днем до +31 и на юге — до +33 градусов. Осадков в течение суток синоптики не обещают.

Погода в Украине 26 июня

Погода в Украине 27 июня

В пятницу, 27 июня, украинцев ожидает еще большая жара. Ведь на севере страны столбик термометра днем достигнет отметки до +30 градусов, а на востоке — до +27 градусов. Центральные и южные области ожидают жара до +37 градусов. Однако западным областям больше повезет с погодой, ведь здесь днем воздух прогреется до +24 градусов. Такой температуре будет способствовать ливень с грозой, который начнется в обед и продлится почти до вечера.

Погода в Украине 27 июня

Погода в Украине 27 июня

Напомним, что уже в ближайшие дни Украину ожидает аномальный холод, который продлится почти два дня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптик удивил прогнозом погоды на июнь.