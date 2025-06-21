Путин мечтает захватить не только Украину: Зеленский рассказал о радикальных шагах в войне

Украина продолжает защищаться

Слова главы России Владимира Путина о господстве в Украине "русского мира" касаются и соседних государств. Он грезит захватом Беларуси, Молдовы, Балтии, Кавказа и Казахстана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин хочет захватить всю Украину уже давно.

"Когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах русских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц", — говорится в сообщении.

Он отмечает, что Украина будет защищаться и каждому в мире пора определяться. В Киеве в свою очередь приняли ряд решений, направленных на противодействие Кремлю.

"Первое: будут новые наши международные мероприятия ради действительно ощутимых международных санкций против России. Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине — внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России, или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнесы на оккупированной территории, — чтобы каждый человек почувствовал, что это совершенно преступная деятельность", — сказал он.

Президент добавляет, что второе: все ресурсы направлены на создание дронов и защиту фронта от оккупантов. И третье – это то, что в ближайшее время ожидаются кадровые изменения в дипломатическом корпусе, управлении институтами. Все это направлено на усиление внутренней стойкости Украины.

"Детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины непубличны. Отдельно будут решения СНБО, они уже готовятся. И фактически в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", — резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле цинично прокомментировали найденные во время репатриации тела россиян.