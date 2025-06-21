Осталось Путина наградить: выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира вызвало истерику в сети

Лауреатом этой премии является экспрезидент США Барак Обама

Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира. Пакистан выдвинул кандидатуру президента США на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за его ключевую роль в урегулировании кризиса с Индией.

"Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса", — говорится в официальном заявлении правительства Пакистана, опубликованном в X.

Трамп считает, что уже несколько раз заслужил премию мира

Сам президент США также не сомневается, что достоин премии мира за свою роль в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. Трамп уверен, что должен получить это отличие уже четыре-пять раз.

"Они должны дать мне Нобелевскую премию за Руанду. А вы вообще смотрели, что происходит в Конго? Можно вспомнить еще Сербию и Косово. Можно вспомнить много таких случаев. Но самое главное — это Индия и Пакистан. Я должен получить эту премию уже четыре или пять раз", — заявил Трамп во время общения с журналистами.

Как в сети комментируют решение Пакистана

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов написал в Facebook, что он ожидал, что Трампа выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Вопрос был только в том, какая страна это сделает.

Сазонов считает решение Пакистана логичным

Комментаторы критикуют решение Пакистана. Так как Трамп не защищает Украину от российской агрессии и подыгрывает международному террористу, главе РФ Владимиру Путину.

"За какие заслуги? За то, что Америка, подписавшись помогать Украине защитой, если на нее нападут, не шевелится в этом направлении? За то, что Трамп с международным террористом Путиным заключает сделки?", — пишут в сети.

В сети не согласны, что Трамп должен получить эту премию

Есть версии, что Пакистан сделал это, чтобы получить новое оружие от США, которое израсходовал в ходе конфликта с Индией. Есть и иронические комментарии — с предложением выдвинуть на получение Нобелевской премии мира Путина.

"Ну логично. После конфликта с Индией Пакистана нужно новое оружие, особенно ракеты. Вот они и выменяют его в США в качестве оплаты услуг за выдвижение на премию", "Он первый кандидат на премию маразматика", "Может, нам п**ло выдвинуть? И пусть конкурируют!", "Дайте ему уже ту премию, и отведите в палату, пусть отдыхает", — пишут в сети.

В сети уже появились первые мемы по поводу желания Трампа получить Нобелевку

Нобелевская премия мира — что это и кто ее получал

Нобелевская премия мира – одна из шести Нобелевских премий, завещанная шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. По его завещанию, ее должны присуждать тем, кто "внесет наибольший, или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену, или сокращение существующих армий и в проведение, или агитацию мирных съездов".

В разные годы ее получали Жан Анри Дюнан (основатель Красного Креста), мать Тереза — всемирно известная католическая монахиня, основательница благотворительных миссий. Далай-лама XIV получил ее в 1989 году за ненасильственную борьбу за освобождение Тибета.

Однако покоя Трампу, вероятно, не дают лавры экс-президента США Барака Обамы, удостоенного Нобелевской премии мира в 2009 году. Его наградили "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между народами".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп выступил с угрозами в адрес американских политиков, поддерживающих сопротивление Украины российским оккупантам и продолжение войны до момента освобождения оккупированных россиянами территорий. Трамп заявил, что сторонникам Украины в США следует "следить за языком".