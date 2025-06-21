Закончится ли война в Украине при Трампе: Климкин рассказал, чего хочет Путин

Риторика России остается агрессивной

Во время каденции президента США Дональда Трампа война России против Украины не закончится. Однако может завершиться горячая ее фаза.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Лига". Он обратил внимание на риторику Вадимира Путина во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Он опять сказал, что "Украина наша" и вообще, "там наши солдаты", "куда нога ступит то и Россия". И в принципе оно неплохо заходит на внутреннюю аудиторию, неплохо заходит на часть незападного мира", — сказал дипломат.

По словам Климкина, война в ближайшие годы не закончится, однако может снизиться ее интенсивность. Однако желание Путина уничтожить Украину никуда не денется и будет лишь усиливаться. Кроме того, это желание может усилиться и у российских элит.

"Чем дальше они будут тащить за уши свой режим и делать из него цивилизацию, тем более будет усиливаться желание уничтожить Украину", — добавил он.

Как сообщалось ранее, защитник Мариуполя Святослав Паламарь ("Калина") отметил, что настоящий мир для Украины наступит лишь когда в России сменится власть или в случае, если она развалится.