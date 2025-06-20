Его название произошло от древнеславянского бога Рода: что известно об одном из популярных озер Киева
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Когда-то здесь была река Радунка
В самом сердце Днепровского района Киева, между Радужным массивом и дачным поселком "Русановские сады", расположено одно из самых живописных мест столицы — озеро Радунка. Это водоем, который сочетает в себе природную красоту, историческое наследие и современный комфорт для отдыха.
Его также называю Радуга или Радужное. "Телеграф" рассказывает, как озеро стало популярным среди горожан.
История и название озера
Название "Радунка" происходит от славянского корня "Родун", что связывается с поминальными днями весны — Родоницей или Радуницей. Существует также версия, что она произошла от древнеславянского бога Рода – покровителя рода, плодородия и семейных ценностей.
В древности протекала здесь река Радунка, которая начинала свой путь возле Троещины и обогнув ее, текла дальше на юг, ниже Выгуровщины, параллельно Чертории и впадала в Десну. В начале XVIII ст. река Радунка превратилась в цепь болот и озер, образовав современное озеро Радунка.
Природная красота и биоразнообразие
Озеро Радунка — это не только водоем, но и экосистема, богатая разнообразием флоры и фауны. Берега озера покрыты деревьями и водной растительностью. В южной части преобладает камыш обыкновенный, тогда как в северной — растет еще и рогоз узколистный. Здесь можно встретить дикие утки, мартины, водяные курочки, ондатр и черепах.
Экологические проблемы озера Радунка
Озеро Радуга сталкивается с рядом экологических проблем. Местная община регулярно фиксирует нарушения от владельцев заведений, водителей и отдыхающих. Значительная проблема — отсутствие централизованной канализации для дачных участков на западном берегу озера. Также ситуация ухудшилась из-за строительства части Подольско-Воскресенского мостового перехода.
В 2017 году община добилась предоставления приозерным территориям статуса ландшафтного заказника, чтобы оградить озеро от застройщиков и решить существующие проблемы. Кроме того, активисты организуют добровольные дежурства для борьбы с браконьерством, в частности, защищая рыбу во время нереста и от использования электроудочек.
Инфраструктура и досуг
На берегах озера обустроены три пляжа, которые имеют станцию проката лодок, спортивную площадку и четыре детских площадки. В 2018 году аллеи вдоль озера пополнились беседками, оборудованными для пикников.
Вокруг озера функционирует несколько заведений, включая рестораны и киоски. Однако озеро Радунка стабильно фигурирует в летних рейтингах Киева: оно появляется как в списке лучших мест для отдыха, так и среди тех, где купание не рекомендуется.
Как добраться до озера
Если ехать на авто, нужно ориентироваться на улицу Радужную. Общественным транспортом лучше доезжать до ближайших остановок возле озера: "Автомагазин", "Детский сад", "Озеро Радунка" — все в пределах 5-10 минут пешком от водоема.
К озеру ходят автобусы: №46, 59, 61, 70, 578. Троллейбусы: №29Д, 50. Также, рядом находится остановка кольцевой электрички.
Ранее "Телеграф" писал, где находится единственное озеро в Киеве, через которое лежит мост. Горащиха привлекает своей красотой местных и туристов.