Мост любви, уносящий жизнь: где в Украине расположен мистический парк самоубийц

В 2009 году место оказалось в центре внимания "Битвы экстрасенсов"

Еще со времен СССР среди жителей Черкасс существует жуткое представление о городе в парке "Сосновый бор" — месте, где люди сводят счеты с жизнью, выбирая роковой скачок в 26-метровую пропасть. Традиция эта трагическая, зловещая, и одновременно не выдуманная.

Об этом месте подробно рассказал краевед Борис Юхно. Такой обычай живет в памяти города уже более полувека, а конструкция моста не оставляет никакого шанса на спасение. Эксперт в своем сообщении вспомнил: о первых таких случаях слышал еще школьник.

Мост любви в 1968 году

Мост любви — на открытке 70-х

Чем известен объект

Известно, что мост в парке "Сосновый бор" построили в 1968 году. В мае-июне 2023 года городской парк "Сосновый бор" закрыл мост для посетителей. Особый оттенок жуткости объекту придают геологические и исторические обстоятельства. Сооружение расположено над оврагом, образовавшимся на разломе тектонических плит. В 1930-х годах этот овраг стал местом массовых расстрелов, под его склонами до сих пор лежат неизвестные могилы — именно на этом месте проходит одна из дорожек парка.

Мост любви — на карте

В июле 2009 под мостом находят тело 18-летней девушки. Именно тогда место оказалось в центре внимания "Битвы экстрасенсов". Большинство участников шоу пришли к общему выводу: энергетика здесь — "черная". Роман Латинин сказал: "Здесь чувствуется очень много неспокойных душ. Эти люди, я уверен, не умерли своей смертью. Их никто не отпел, об упокоении никто не молился. Именно такое "беспокойное" состояние их душ и стало причиной всего негатива, которым объят ваш так называемый "Мост Любви". пустоты здесь ничего не чувствуется…".

В 2018-19 годах "проклятый" мост был на капремонте — без настила, со строителями, закрыт для прохода. Именно это, кажется, на время "сняло проклятие". В этот период также обсуждались возможные инженерные решения: дизайнер Роман Димон предлагал накрыть мост прозрачным тоннелем из алюминия, говорили и о сетке под ним.

Дизайнерское решение Романа Димона о мосте Любовь

В "Дирекции парков" предложения рассматривали, но дальше разговоров дело не пошло.

Легенды вокруг места

Одной из самых трагических и известных легенд является история, связанная со свадебной парой. Еще в 2012 году на местном форуме упоминали о молодоженах, решивших отметить день свадьбы нестандартным способом. Жених, желая произвести впечатление, поднял жену на руки и вынес за пределы перил, демонстрируя, что может "крепко держать ее над пропастью". Однако что-то пошло не так — он потерял равновесие и невеста упала. Через несколько мгновений мужчина прыгнул за ней. В результате – пара погибла.

Мост любви ночью

Люди подсчитали, что в среднем от 2 до 5 человек в год выбирают это место для того, чтобы покончить с жизнью. Одни считают, что причина в особой географии и доступности моста, другие убеждены: мост проклят.

Мост любви

Случаи самоубийства или попытки

2023:

в течение начала года три человека пытались покончить с собой, двое из них погибли;

28 апреля – молодая девушка прыгнула с моста из-за безответной любви. Выжила, получила телесные повреждения.

2024-2025 годы – инциденты на мосту не сообщались.

Ранее "Телеграф" писал о месте в Украине, которое в народе прозвали "долиной теней" или "долиной смерти". Речь идет о Балаклавской долине — территории близ Севастополя, ставшей символом трагедии еще после Крымской войны. Именно здесь в один день погибли сотни людей во время жестоких сражений между армией Российской империи и войсками Османской империи, Великобритании и Франции.