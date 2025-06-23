Божьи коровки продолжают заполнять Одессу: что повлекло их нашествие (видео)

Божьи коровки не опасны, однако могут мешать

Одессу заполняют жуки. В конце июня на юге фиксируют чрезвычайно большое количество божьих коровок. Красные жуки с точками, которыми в других обстоятельствах люди любоваются, могут даже изрядно покусать.

Такое нашествие в Украине не в первый раз. Связано это, как рассказывают энтомологи, с изменением погодных условий. Большое количество зелени и повышенная влажность спровоцировали увеличение количества тли, которой питаются божьи коровки. Соответственно, возросло и их количество.

Из-за активной миграции и ветра божьи коровки некоторое время будут накапливаться на побережье, затем их количество уменьшится, часть — улетит в другое место.

Что же касается опасности укусов — то они ощутимы больше чем комарины, но при этом в редких случаях вызывают аллергическую реакцию. Расчесывать место укуса не стоит, чтобы не занести инфекцию. Пока же одесситы, жители области и туристы пытаются сосуществовать с насекомыми, которые находятся в воде, на суше и даже на сетках окон высоко над землей.

Справка: в Украине встречается примерно 80 видов божьих коровок из более 5000 известных. Украинские божьи коровки желтые, оранжевые черные с разным количеством точек. Самое распространенные — семиточечные, но есть и те, у кого две, 14 и даже ни одной точки.

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