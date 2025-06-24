Не пропустите: над Украиной видны самые красивые созвездия лета

Гид по летнему ночному небу над Украиной в июне

С 27 июня в небе можно будет увидеть падающие звезды – звездопад Боотиды. Но кроме них есть несколько известных созвездий, которые можно увидеть над Украиной в июне даже невооруженным глазом.

Часть из созвездий – так называемые околополярные – остаются видимыми круглый год. Это Большая и Малая Медведица, Кассиопея, Андромеда, Цефей, Дракон, Рысь и Гончие Псы. Но именно июнь открывает сезон для летних созвездий. Астрообразование публикует карту звездного неба, благодаря которой можно найти созвездие.

Если посмотреть на южную часть неба, то ориентироваться можно на созвездие Волопаса с яркой звездой Арктур. Под ним — созвездие Змеи и Весов. Над самым горизонтом – созвездие Скорпиона. Слева от Волопаса ищите Северную Корону.

Если немного повернуть к востоку видны – Лира, Лебедь и Орел. Их яркие звезды – Вега, Денеб и Альтаир – образуют Летний треугольник, самую заметную фигуру на ночном небе этого сезона. Здесь же можно увидеть рядом Геркулеса и Змееносца. Созвездие Девы, Льва и Рака будет лежать к западу от Волопаса.

Созвездия, которые видны в южной стороне неба

В северной части неба можно увидеть Большую и Малую Медведиц, Персея, Кассиопею, Андромеду и т.д.

Созвездия, которые видны в северной стороне неба

Млечный путь уже можно увидеть в небе над Украиной. Лучший вид – темное небо в высокогорье или в деревне. Лучшее время для наблюдений – после 22:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно с 25 июня — лучшее время для наблюдения за звездным небом. Все из-за молодой Луны — она не будет "засвечивать" звезды.