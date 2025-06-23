Идеальное время для наблюдений. Когда можно увидеть летний треугольник созвездий, планеты и Млечный Путь

Не пропустите несколько астрономических событий

В июне в небе над Украиной произойдет не так много астрономических явлений, однако их увидеть поможет первая фаза Луны. Именно в молодую Луну, когда небо чистое, можно увидеть даже слабые объекты.

Об этом сообщает астрономический сервис. Отмечается, что молодая Луна начнется 25 июня.

В этот период Луна не видна на небе, поэтому она не засвечивает и не затеняет некоторые объекты, особенно это касается слабых небесных тел. Именно в этот период хорошо виден Млечный Путь, особенно на юге.

Фазы Луны в июне

Июнь в астрономии называют "сезон ядра" Млечного Пути. Это время года, когда он виден как слабая полоса туманного света, которая всю ночь простирается по небу. Чтобы увидеть Млечный Путь воочию следует быть под темным небом как можно дальше от ярких городских огней. Наблюдать его следует на юге, в большинстве своем уведенное будет похоже на полосу света. Также можно увидеть яркое центральное ядро.

Млечный Путь над Украиной

Также в период молодой Луны ярко видны летние созвездия: Лира (с Вегой), Лебедь (с Денебом), Орел (с Альтаиром). Их сочетания еще называют летне-осенний треугольник.

Летний осенний треугольник из самых ярких звезд

Какие планеты можно увидеть в июне:

Марс – в начале ночи низко над горизонтом.

– в начале ночи низко над горизонтом. Сатурн – появляется после полуночи.

– появляется после полуночи. Меркурий – в сумерках на западе в конце июня.

– в сумерках на западе в конце июня. Венера – самая яркая на утреннем небе.

Марс и Меркурий на небе

Напомним, что до 27 июня в небе над Украиной можно увидеть первый летний звездопад — Июньские Боотиды.

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