Не пропустіть: над Україною видно найкрасивіші сузір’я літа

Гід по літньому нічному небу над Україною в червні

З 27 червня в небі можна буде побачити падаючі зорі — зорепад Боотіди. Але окрім них є кілька відомих сузір'їв, які можна побачити над Україною в червні навіть неозброєним оком.

Частина з сузір'їв — так звані навколополярні — залишаються видимими цілий рік. Це Велика і Мала Ведмедиці, Кассіопея, Андромеда, Цефей, Дракон, Рись та Гончі Пси. Але саме червень відкриває сезон для літніх сузір’їв. Астроосвіта публікує карту зоряного неба, завдяки якій можна знайти сузір'я.

Якщо дивитись на південну частину неба, то орієнтуватися можна на сузір’я Волопаса з яскравою зорею Арктур. Під ним — сузір'я Змії та Терезів. Над самим обрієм — сузір'я Скорпіона. Ліворуч від Волопаса шукайте Північну Корону.

Якщо трохи повернути на схід видні – Ліра, Лебідь і Орел. Їхні яскраві зорі — Вега, Денеб і Альтаїр — утворюють Літній трикутник, найпомітнішу фігуру на нічному небі цього сезону. Тут же можна побачити поруч Геркулеса та Змієносця. Сузір’я Діви, Лева та Рака буде лежати на захід від Волопаса.

Сузір'я, які видні у південній стороні неба

У північній частині неба можна побачити Велику та Малу Ведмедиць, Персея, Кассіопею, Андромеду тощо.

Сузір'я, які видні у північній стороні неба

Чумацький шлях вже можна побачити в небі над Україною. Найкращий вид — темне небо у високогір'ї чи в селі. Найкращий час для спостережень — після 22:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме з 25 червня — найкращий час для спостереження за зоряним небом. Все через молодий Місяць — він не буде "засвічувати" зірки.