Самые большие осы Европы живут в Украине: они не кусают и вполне миролюбивы (фото)

Эти редкие насекомые занесены в Красную книгу Украины

Когда вы впервые увидите сколию-гиганта, вы можете испугаться ее – почти 5 см длиной, черное тело с яркими желтыми пятнами и крылья с фиолетовым бликом. Но не торопитесь убегать: эти огромные осы абсолютно безопасны для человека и стали одними из самых мирных жителей украинских степей.

Гигантские сколии – это одни из самых больших ос, обитающих в степях Украины, и они играют ключевую роль в поддержании природного равновесия этого региона. Эти насекомые занесены в Красную книгу Украины, что подчеркивает их редкость и необходимость охраны.

Удивительный внешний вид

Визуально их легко узнать: тело у сколий черное с яркими желтыми пятнами – четыре больших на брюшке и одно маленькое на груди. Крылья имеют желтовато-бурый оттенок с фиолетовым блеском, что делает их особенно заметными. Самки достигают исключительных размеров – до 4,5 см длиной, что делает их самыми большими осами на территории Европы.

Поведение и питание

Несмотря на свои большие размеры, эти осы совершенно не агрессивны и не представляют угрозы для человека. Они не защищают гнезда и не используют яд для нападения. Взрослые особи питаются нектаром цветов, а их личинки паразитируют на личинках жуков, обитающих в почве, в том числе носорогов.

Интересные факты о гигантской сколие

Это одна из самых больших ос в мире, большинство родственников сколей живет в тропических странах.

Она имеет три радиомедиальные ячейки на передних крыльях – особенность, отличающая ее от других ос.

Несмотря на устрашающий вид, она не "убийца" или "монстр", как иногда ее называют в СМИ, а является важным и мирным компонентом природы.

Увеличение популяции в последнее время связывается с антропогенными изменениями среды — остатками деревьев, пнями, компостными кучами в городах и селах.

Ареал обитания и экологическая роль

Сколии-гиганты живут преимущественно в южных степных районах Украины, где условия благоприятны для их развития. Они нуждаются в теплых почвах, поэтому не встречаются в холодных регионах.

Значение для биоразнообразия и охрана

Сохранение гигантских сколий является важной задачей для биологического разнообразия Украины. Они не только украшают степи своим видом, но и выполняют важную экологическую функцию, поддерживая здоровье природных экосистем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самую большую из хвостатых земноводных обнаружили на Прикарпатье. Длина взрослых особей достигает 15-25 см.