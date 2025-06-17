Рекордное количество краснокнижных птиц поселилось в Галицком национальном парке (фото)

Среди находок — 25 гнезд коплиц, занесенных в Красную книгу Украины, составляющую крупнейшую известную колонию этого вида на западе страны.

Галицкий национальный природный парк в Прикарпатье стал местом обитания крупнейшей на западе Украины колонии редких птиц из семей Ибисовых и Чаплевых. Подробные исследования, проведенные в начале июня 2025 г., выявили значительное количество гнезд и птенцов.

Об этом сообщили сотрудники парка. И еще раз напомнили о важности этого природного очага для сохранения уязвимых видов.

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Коплица

Особого внимания заслуживает коплица (Platalea leucorodia) — птица, занесенная в Красную книгу Украины. Ранее этот вид преимущественно гнездился на побережье Черного моря, но в последние годы стал осваивать внутренние территории. В Галицком парке коплиц впервые заметили на гнездовании в 2010 году, когда было обнаружено только две пары с тремя птенцами. Сейчас здесь насчитали 25 гнезд с 36 птенцами, что составляет около 90 особей — это самая большая среди известных колоний коплиц на западе Украины.

Кроме коплиц, в этой колонии гнездятся и другие редкие цапли. Малая белая цапля (Egretta garzetta) свила 29 гнезд со 101 птенцом, а квака обыкновенная (Nycticorax nycticorax) — 52 гнезда со 168 птенцами. Общая численность этих видов в парке составляет примерно 160 и 270 особей соответственно. Это свидетельствует о высоком природоохранном потенциале территории.

Чепура мала

Особенно интересно появление каравайки (Plegadis falcinellus) — залетного вида, очень редко встречающегося в Ополье. О нем "Телеграф" рассказывал ранее. В Украине эта птица гнездится преимущественно в дельтах южных рек и на лиманах, поэтому ее наблюдение в Галицком НПП является важным событием для орнитологов.

Коровайка буря

Выявление столь масштабной колонии редких птиц подчеркивает значение охраны природных территорий и создание благоприятных условий для восстановления численности уязвимых видов. Галицкий национальный природный парк становится ключевым центром сохранения биоразнообразия на западе Украины, что будет способствовать сохранению уникальной природы для последующих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в природном парке Волыни заметили редких животных из Красной книги. Недавняя плановая инвентаризация фауны, проведенная учеными в парке, открыла настоящий живой калейдоскоп редких и охраняемых видов.