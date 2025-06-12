Краб-водолюб с острова Змеиный попал в Красную книгу Украины: как он выглядит (фото)

Этот небольшой представитель морской фауны Украины внесен в Красную книгу из-за угрозы исчезновения

Краб-водолюб или ксанто пореса (Xantho poressa) — небольшой краб из семьи ксантовых, который является уникальным представителем своего рода в украинских водах. Этот вид играет важную роль в морских экосистемах и требует особой защиты из-за уменьшения численности, что связано с антропогенным воздействием.

Ксанто пореса обитают вдоль побережья Атлантического океана у берегов Африки, на Канарских островах, а также в Средиземном и Черном морях. В Украине этот краб распространен главным образом в прибрежных зонах Крыма, кроме опресненных участков, а также у острова Змеиный.

Он живет на небольших глубинах – от полуметра до трех метров, иногда до пятнадцати. А предпочтение отдает каменистому дну, где прячется в трещинах и под камнями, хотя иногда случается и на песчаных участках.

Внешний вид и строение

Краб имеет овальную спинку длиной до 26 мм и шириной до 43 мм. Лоб широкий и по краям имеет четыре шипа, некоторые из них могут быть маленькими. Живот сужается в форме конуса. Клешни крупные, крепкие и покрытые короткими волосками. Цвет краба может быть от фиолетового с темными пятнами до темно-зеленого или коричневого с желтоватым низом. Пальцы клешней черные и с зубчиками внутри.

Особенности жизни и размножения

Краб-водолюб питается падалью, разными морскими червями и моллюсками. Развитие этого краба проходит через несколько последовательных личиночных стадий, что характерно для многих крабов. Сначала из икринок вылупляются планктонные личинки, которые называются зоеями. Эти зоеи проходят четыре отдельных стадии, во время которых личинки растут и изменяются в размерах.

После завершения всех стадий личинка переходит в стадию мегалопы, которая является промежуточной между личиночной и взрослой формой краба. Мегалопа больше зоеи — ее размер может достигать до 3 мм. На этой стадии личинка начинает приобретать черты взрослого краба, готовится к осадке на дно и переходу к бентосному образу жизни.

Самки ксанто порессы откладывают от 800 до 1400 икринок, имеющих темную, почти черную окраску. Это достаточно большое количество икринок, обеспечивающих выживание вида, учитывая высокий уровень смертности личинок в природе. Развитие личинок длится несколько месяцев, за это время они проходят все описанные стадии, прежде чем превратиться в молодых крабов

Статус охраны

Этот вид внесен в Красную книгу Украины со статусом "уязвимый". Главной угрозой для краба-водолюба является загрязнение прибрежных вод, что отрицательно сказывается на численности популяции. Из-за недостаточной изученности вида важно усилить исследования и принять меры по его сохранению.

Это не только интересный представитель морской фауны, но и важный индикатор экологического состояния Черного моря. Его охрана будет способствовать сохранению биоразнообразия и поддержанию здоровья прибрежных экосистем Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крымский краб-малыш, существовавший еще 10 миллионов лет назад, также оказался в Красной книге Украины. Он обитает в пресных водоемах, преимущественно в горных реках Крыма.