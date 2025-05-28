Размах крыльев – до двух метров. Редкую птицу из Красной книги заметили вблизи Чернобыля (фото)

В Украине осталось всего несколько сотен пар этих птиц

Недалеко от Чернобыля нашли гнездо редкого черного аиста с тремя птенцами. Орнитологи планируют закольцировать молодых птиц для дальнейшего изучения популяции.

Об обнаружении редкой птицы сообщил Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный зповедник на своей странице в соцсетях. Гнездо обнаружили вблизи села Каменка на высоте более трех метров.

Орнитолог Сергей Домашевский вместе со специалистами Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения посетили место, где еще весной заметили гнездо редкой птицы. В нем отчетливо видны трое здоровых птенцов.

Кольца молодых аистов поможет ученым следить за состоянием популяции этого вида. Это позволит проводить исследования и изучать пути миграции птиц.

Справка. Черный аист — редкая водно-болотная птица, занесенная в Красную книгу Украины. Он значительно менее распространен при белом аисте и ведет таинственный образ жизни. Птица живет у водоемов в лесных массивах, где охотится на рыбу, лягушек и мелких водных животных. Размах крыльев черного аиста достигает двух метров. На зиму эти птицы улетают в Африку и Южную Азию. В Украине осталось всего несколько сотен пар этого вида.

Также ранее "Телеграф" показывал, какая редкая птица на красных "ходулях" нуждается в защите. Он становится все более редким гостем украинских побережий.