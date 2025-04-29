СБУ задержала причастных к бракованным снарядам для ВСУ. Среди них есть Герой Украины

Армии было поставлено более 120 тысяч некачественных минометных мин

Служба безопасности Украины задержала нескольких должностных лиц, подозреваемых в изготовлении некачественных минометных боеприпасов для армии. Из-за их действий украинские военные получили партию непригодных к использованию снарядов во время полномасштабной войны.

Журналисты узнали имена фигурантов этого дела от своих источников в правоохранительных органах. По данным "Бабеля", среди задержанных есть руководители оборонного предприятия и военные чиновники. В частности, речь идет о генеральном директоре завода Леониде Шимане, его первом заместителе Алексее Кириченко, бывшем главе одного из военных представительств Минобороны Михаиле Шкуренко и руководителе группы контроля соответствующего подразделения Юрии Яресько.

По версии следствия, эти лица сознательно использовали более дешевые, некачественные материалы в производстве, чтобы уменьшить расходы и получить сверхприбыли за счет государственного заказа. К преступной схеме, как считают правоохранители, привлекли должностных лиц из военных структур. Их задачей был контроль качества продукции, однако они игнорировали выявленные недостатки.

В результате таких манипуляций Вооруженные Силы Украины получили около 120 тысяч минометных снарядов, которые оказались непригодными для выполнения боевых задач. Всех четырех подозреваемых взяты под стражу.

Леонид Шиман

Леонид Шиман – гендиректор Павлоградского химического завода (ПХЗ). В 2013 году тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем Шиману присвоено звание "Герой Украины". В 2021 году НАБУ и САП ему уже объявляли подозрение в злоупотреблении служебным положением, из-за которого государство недополучило 43,3 млн. грн. Их получили фирмы-посредники, а не бюджет Украины.

Напомним, на фронт поставили некачественные мины украинского производства. Нужна мгновенная реакция от "Укроборонпрома" и Минобороны, считает Тарас Загородний.