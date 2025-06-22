Пока страна воюет: у украинской судьи нашлось много новой недвижимости

Семья судьи владеет несколькими объектами недвижимости, денежными сбережениями и автомобилем

Судья Рокитянского районного суда Киевской области Банах-Кокус Елена Владимировна приобрела недвижимость в 2024 году, а также заработала более полумиллиона гривен. Вместе с супругом они хранят банке десятки тысяч гривен, а также имеют сбережения в долларах и евро.

Соответствующая информация была опубликована в ежегодной декларации судья за 2024 год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов семьи Банах-Кокус.

В документе отмечено, что в прошлом году судья обзавелась жилым домом в селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области. Его стоимость составила 850 000 гривен. Также она приобрела земельный участок в том же селе за 250 тысяч гривен. Во владении у судьи есть, в ом числе, земельные участки в Первомайском Николаевской области и в Марковцах Черниговской области.

У супруга судьи — Виталия Кокуса, есть две квартиры, одну из которых он купил в 2024 году, и один земельный участок. У семьи также есть общая квартира.

Квартира и участок Елены Банах-Кокус / Скриншот декларации

Квартира мужа Елены Банах-Кокус / Скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что у супруга судьи есть личный автомобиль Chevrolet Cruze 2014 года выпуска, который он приобрел в 2020 году за 100 000 гривен.

Какой автомобиль у мужа Елены Банах-Кокус /Скриншот декларации

За 2024 год Елена Банах-Кокус заработала 446 520 гривен от Территориального управления государственной судебной администрации Украины в Киевской области. Еще 103 995 гривен она заработала в ООО "Сан Парк". 77 371 гривен судья получила процентами от ОВГЗ и 70 000 — доход от погашения ОВГЗ.

Зарплата Елены Банах-Кокус / Скриншот декларации

На банковских счетах Банах-Кокус хранит в целом 113 960 гривен, а также 7 555 долларов. Ее супруг на банковских счетах хранит 59 401 грн и 4 497 долларов и 500 евро.

Сколько денег хранит семья судьи / Скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие интересные факты известны из декларации судьи Окружного административного суда Киева Клочковой Натальи.