Эти села заставляют проголодаться: подборка "вкусных" и курьезных топонимов

За каждым из этих названий скрываются интересные истории, географические особенности и даже трагические страницы истории

Украина не только богата традициями, но и яркими, иногда забавными и очень "аппетитными" топонимами. Одними из таких являются 3 села с чрезвычайно "вкусными" названиями: Холодец, Борщи и Сальник.

"Телеграф" рассказывает об этих населенных пунктах.

Холодец (Хмельницкая область)

Село с названием, которое сразу вызывает ассоциации с холодным мясным блюдом, расположено в бывшем Волочисском районе. Сегодня — это часть Хмельницкого района.

Расположение Холодца на карте

В Холодце проживает чуть более 300 человек, и, несмотря на небольшую численность, село имеет насыщенную историю. Именно здесь ведет начало река Южный Буг, а на территории расположен песчаный карьер.

История населенного пункта уходит в глубокое прошлое. В 1919 году село стало свидетелем жестоких событий во время освободительной борьбы: здесь были казнены 17 воинов Армии УНР, в честь которых в 2012 году установили памятник. Название села, по одной из версий, может быть связано с особенностями местности или климата — мол, в низинах было всегда прохладнее, так что "Холодец" могло возникнуть от слова "холод". Несмотря на драматическое прошлое, сегодня село известно своей спокойной атмосферой и природной красотой.

Село Холодец

Борщи (Одесская область)

Это село как созданное для гурманов! Легенда свидетельствует, что в XVIII веке в поселении работал трактир, где подавали самый вкусный борщ в регионе. Со временем об этом заведении узнали далеко за пределами села, и название "Борщи" закрепилось за населенным пунктом навсегда.

Расположение Борщев на карте

Местные жители не только с гордостью носят "вкусное" название, но и сохраняют кулинарные традиции. Посетителям охотно угощают настоящим украинским борщом по старинным рецептам. Село стало популярно среди туристов, которые ищут не только хорошую природу, но и душевную кухню.

Село Борщи

Сальник (Винницкая область)

Еще одно "аппетитное" село, которое получило свое название по очень интересной легенде. Говорят, в древности здесь застряла в болоте телега, загруженная салом. Купцы оставили ее на произвол судьбы, потому что "сала и так хватало". С тех пор это место стали называть Сальником.

Расположение Сальника на карте

Сальник имеет глубокие исторические корни: упоминания о нем датируются еще началом XVII века. Через село протекает Золотая река, а рядом расположен Калиновский лесной заказник. Несмотря на тяжелые страницы в истории, в частности, потери во время Голодомора, сегодня село сохраняет дух традиционного украинского села и продолжает развиваться. В 2018 году местное религиозное общество перешло в Православную Церковь Украины, что стало важным событием для местных жителей.

Село Сальник

Названия этих сел – это не просто случайные слова. Они несут в себе отзвук прошлого, народные легенды, историческую память и даже гастрономическое наследие.

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