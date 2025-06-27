России приходится просить КНДР о солдатах. Министр обороны поделился подробностями

Это уже четвертая волна ротации военных из КНДР, воюющих за Россию

Северная Корея направила в Россию для войны против Украины около 11 тысяч военнослужащих. Это не просто солдаты, а элитный контингент. Они были отобраны по определенным критериям из "личного резерва", который в целом насчитывает около 50 тысяч человек. Направленные на войну корейские подразделения уже понесли ощутимые потери.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на закрытой встрече с журналистами. В Россию могут направить дополнительный контингент, однако это истощает стратегический резерв и поставит под угрозу безопасность режима в КНДР.

У украинской разведки есть данные, что это уже четвертая волна ротации. Это свидетельствует не только о высоких потерях, но и о проблемах в РФ по формированию подразделений.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", — отметил Умеров. Передвижение и участие корейских военных отслеживается как Минобороны, так и партнерами. Если корейские военные будут привлекаться и в дальнейшем, это также может означать проблемы с мобилизацией в России.

Рустем Умеров

Отдельно следует отметить, что в Северной Корее также есть определенная обеспокоенность по поводу использования военных, ведь Россия по сути не выполняет обязательств по подписанным договорам о взаимной помощи, так называемых "военных гарантий".

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