Зеленский и Путин могут встретиться лично? Что рассказал министр обороны на закрытой встрече

Украина готовится к прямым переговорам между президентами

Украина планирует перейти к обсуждению личной встречи лидеров по завершении переговоров по гуманитарным вопросам. В ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате их продления.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об этом на закрытой встрече, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". Украинское правительство рассматривает возможность организации прямых переговоров между президентами.

За последние две встречи компромиссов по прекращению огня достигнуто не было. Российская сторона настаивала на ультиматумах.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", — сказал министр обороны Рустем Умеров.

Инициатива прекращения огня впервые прозвучала от действующего президента США Дональда Трампа в январе. Он публично заявлял, что ситуацию можно урегулировать в кратчайшие сроки. Украина с самого начала последовательно поддерживала идею прекращения огня.

Ранее переговоры между российскими и украинскими делегациями проводились на нескольких этапах. Первый этап стартовал в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Там украинская делегация вместе с США объяснила свою позицию — Украина хочет мира и готова к прекращению огня. Второй этап состоялся в Эр-Рияде. Здесь к обсуждениям уже присоединилась российская делегация, однако прямого контакта не было – посредниками выступили американцы.

Дональд Трамп тогда предложил полное прекращение огня – в воздухе, воде и на суше. Россияне до сих пор игнорируют это предложение. После 10-часовых переговоров договориться удалось только о моратории на удары по энергетическим объектам. Он длился месяц и пока не действует.

Последующие встречи между делегациями проходили в Париже и Лондоне. Но существенных достижений в этих переговорах не было.

Напомним, в Украине потребовали переговоров в Стамбуле. "У России есть четыре дня", отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.