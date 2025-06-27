Что категорически нельзя делать 27 июня, чтобы не потерять красоту
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День сопровождается некоторыми запретами
В пятницу, 27 июня, по новому стилю, верующие вспоминают преподобного Самсона. По старому стилю праздник приходился на 10 июля.
Жизнь Самсона пришлась на V-VI век. Он родился в богатой семье, учился на медика и бесплатно лечил бедных. Когда родители Самсона умерли, он принял смелое решение. Мужчина продал имущество и отправился в пустыню рядом с Константинополем.
Позже Самсон поселился в доме, где принимал больных и нуждающихся. Однажды мужчине удалось исцелить императора Юстиниана только прикосновением. Правитель хотел отблагодарить Самсона, но тот попросил его построить дом и больницу. Там мужчина продолжил принимать людей до самой старости.
Традиции и приметы 27 июня
Верующие в этот день идут в храмы, чтобы почтить преподобного Самсона. Они молятся к святому за выздоровление от болезней и крепкое здоровье. В народе говорили, что это день Самсона. Люди работали на земле, в том числе косили траву.
- Если в этот день дождит — еще долго будет пасмурно.
- Заметили много пчел – может быть сухо.
- Теплый и солнечный день – еще 7 недель будет такая погода.
Что нельзя делать 27 июня
- Не стоит делать предложение, потому что все может закончиться неудачно.
- Нельзя проявлять скупость, потому что можете остаться без денег.
- Запрещено ссориться, завидовать.
- Не рекомендуется смотреть в зеркало, потому что можно потерять красоту.
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