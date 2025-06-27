Что категорически нельзя делать 27 июня, чтобы не потерять красоту

День сопровождается некоторыми запретами

В пятницу, 27 июня, по новому стилю, верующие вспоминают преподобного Самсона. По старому стилю праздник приходился на 10 июля.

Жизнь Самсона пришлась на V-VI век. Он родился в богатой семье, учился на медика и бесплатно лечил бедных. Когда родители Самсона умерли, он принял смелое решение. Мужчина продал имущество и отправился в пустыню рядом с Константинополем.

Позже Самсон поселился в доме, где принимал больных и нуждающихся. Однажды мужчине удалось исцелить императора Юстиниана только прикосновением. Правитель хотел отблагодарить Самсона, но тот попросил его построить дом и больницу. Там мужчина продолжил принимать людей до самой старости.

Традиции и приметы 27 июня

Верующие в этот день идут в храмы, чтобы почтить преподобного Самсона. Они молятся к святому за выздоровление от болезней и крепкое здоровье. В народе говорили, что это день Самсона. Люди работали на земле, в том числе косили траву.

Если в этот день дождит — еще долго будет пасмурно.

Заметили много пчел – может быть сухо.

Теплый и солнечный день – еще 7 недель будет такая погода.

Что нельзя делать 27 июня

Не стоит делать предложение, потому что все может закончиться неудачно.

Нельзя проявлять скупость, потому что можете остаться без денег.

Запрещено ссориться, завидовать.

Не рекомендуется смотреть в зеркало, потому что можно потерять красоту.

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