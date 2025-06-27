Новые укрепления и заводы, наступление элиты КНДР и встреча Путина с Зеленским: что рассказал Умеров на секретной встрече

На встрече с журналистами глава оборонного ведомства Украины рассказал о переговорах, контрактах 18-24 и фортификациях

Украина наращивает мощности противодействия дронам, готовится к новым атакам и обновляет фортификации. В то же время Минобороны фиксирует высокую боеготовность контрактников 18-24 и сохраняет четкую позицию на переговорах по прекращению огня.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент "Телеграфа". Министр очертил пять главных тем: борьбу с БПЛА, программу контрактников, переговоры с РФ, фортификации и участие КНДР в войне против Украины.

"Постоянная интеллектуальная борьба": готова ли модель противодействия "шахедам"

По словам Умерова, уже три года Украина системно работает над построением эффективной модели противодействия ударным БпЛА, прежде всего, иранского типа Shahed. Этот процесс министр назвал постоянной интеллектуальной борьбой: враг регулярно меняет алгоритмы атак, а украинская сторона отвечает новыми тактиками и технологиями.

Сейчас у Украины есть десятки решений и изделий, которые успешно применяются на поле боя. Одно из новых антидроновых средств, по словам Умерова, показало неожиданно высокую эффективность в боевых условиях.

В Украине идет динамичная разработка новых средств перехвата. Например, мобильные огневые группы, эффективные в начале войны, сейчас теряют результативность. Вместо них появляются дроны-перехватчики и другие инструменты, которые сознательно не разглашают детали.

Украина также масштабно инвестирует в дальнобойные операции. В прошлом году был утвержден план deepstrike-ударов и заказаны десятки тысяч дронов для глубоких ударов по критическим целям в тылу врага.

Встреча Рустема Умерова с журналистами, 27 июня

Доказал ли Контракт 18-24 свою эффективность?

Умеров заявил, что контрактники в возрасте 18-24 лет подтвердили свою боеспособность в боях. Командиры оценили их выдержку, профессионализм и решительность.

По словам министра, около двух недель назад с фронта поступили структурированные отчеты, подтверждающие эффективность подразделений, сформированных из молодых военных. Это стало важным моральным импульсом для всей системы.

При этом вопрос о снижении мобилизационного возраста не рассматривается. Контракт 18-24 – добровольная программа, и любые изменения могут приниматься только на политическом уровне.

Переговоры о прекращении огня и личной встрече Зеленского с Путиным

Инициатива переговоров по прекращению огня возникла еще в январе 2025 года после заявлений президента США Дональда Трампа. Украина изначально поддерживала идею полного прекращения огня.

Переговоры проходили в несколько этапов: в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне и Турции. На этапе в Эр-Рияде украинская сторона согласилась на американское предложение о полном прекращении огня на суше, воде и воздухе, однако россияне не дали ответа.

Среди ключевых тем обсуждения — полное прекращение огня, обмен военнопленными и гражданскими, возвращение депортированных детей и возможная встреча лидеров стран. За последние два раунда компромисс не достигнут: Россия настаивает на неприемлемых ультиматумах.

После завершения текущего блока переговоров по гуманитарной тематике Украина планирует обсудить возможность личной встречи лидеров.

Рустем Умеров на закрытой встрече с украинскими и иностранными журналистами

Что происходит с фортификациями на линии фронта

Смена тактики врага заставила Украину перестроить подход к инженерной защите. Вместо классических батальонных и ротных опорных пунктов теперь сооружаются компактные укрепления с ходами соединений по 60–70 метров и обязательной защитой от дронов.

Эти укрепления сложнее обнаружить, они более эффективны против штурмовых групп и FPV-дронов. К середине 2025 уже выполнено более 50% работ, запланированных на год. На направлениях, где фортификации возводили воинские части, показатели достигают 96–99,9% исполнения.

Укрепление инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с решениями Генштаба и предложениями ОТУ. Приоритет – самые опасные участки фронта. К примеру, на Сумском направлении продолжается дополнительное наращивание защиты.

Новые угрозы Северной Кореи

Северная Корея уже перебросила в войну против Украины около 11 тысяч военнослужащих из так называемого личного резерва. Это специально отобранные бойцы из элитных подразделений. По имеющейся информации, они уже понесли существенные потери.

Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России еще один контингент, однако это ставит под угрозу внутреннюю безопасность режима. Россия фактически использует Пхеньян как ответный ресурс без обязательств — это вызывает беспокойство даже в самой КНДР.

Глава украинского Минобороны встретился с журналистами

Украина развивает оборонную кооперацию и запускает сеть Defence City

Отдельным направлением Минобороны есть запуск масштабной программы международного оборонного производства. Украина уже зарегистрировала в парламенте законопроект, который позволит создавать совместные предприятия с мировыми производителями вооружения в рамках коалиции "Рамштайн" как на украинской территории, так и за рубежом.

По словам Умерова, существует более 20 инициатив локализации производств в Украине и до десяти — в странах-партнерах, в частности в Дании, Британии и Норвегии. В Дании готовится к запуску украинский оборонный завод. Еще одно стратегическое направление — создание сети безопасных хабов для производства оружия в Украине, известной как Defence City, с гарантированной ПВО-защитой, упрощенным администрированием и участием украинцев в разработках.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Украина перейдет к обсуждению встречи лидеров после завершения гуманитарного трека. В ближайшее время сторона предоставит уточнение по ходу переговоров и последующему формату.