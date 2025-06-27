"Не только бетон и траншеи": Умеров на закрытой встрече объяснил ситуацию с фортификациями

ВСУ изменили подход к созданию укреплений

Современные укрепления на фронте становятся более компактными, менее заметными и технологически адаптированными к новой тактике врага. Украинские фортификации уже не выглядят как классические бетонные сооружения с протяженными траншеями – теперь главное не масштаб, а эффективность, мобильность и защита от дронов.

Такие детали сообщил министр обороны Рустем Умеров во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент "Телеграфа". По его словам, из-за изменения подходов России к наступательным действиям — применение малых пехотных групп с поддержкой БПЛА вместо полноформатных батальонов — ВСУ изменили логику оборонного строительства. Вместо батальонных районов обороны и длинных ходов соединений теперь возводятся компактные опорные пункты с ходами до 60-70 метров, прикрытием от дронов и максимальной адаптацией к рельефу местности.

"Фортификация – это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", — подчеркнул Умеров.

На отдельных направлениях, в частности в Сумской области, министр отметил интенсивное наращивание инженерного оборудования в соответствии с оценками угроз и запросов командования.

"В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонные рубежи по наиболее угрожающим направлениям. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонных рубежей согласно потребностям командования", — сообщил глава оборонного ведомства.

В то же время Умеров подчеркнул: современные фортификации не должны быть заметны. Они специально маскируются, уменьшаются в объемах и гармонизируются с ландшафтом, чтобы избежать обнаружения и обеспечить эффективную оборону, в частности, против FPV-дронов.

По его словам, в 2024 году по направлениям, где фортификационное строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% задач. По состоянию на середину 2025 г. уже реализовано более 50% запланированных в год объемов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина намерена перейти к обсуждению личной встречи президента Зеленского с главой России после завершения гуманитарного этапа переговоров.