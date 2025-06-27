Молодежь 18-24 эффективна в бою. Умеров ответил, будут ли уменьшать мобилизационный возраст

В ВСУ с 18 лет — только добровольно

Молодые украинцы от 18 лет могут подписать контракт с Вооруженными силами в рамках программы 18-24. Участие в ней добровольное. Сейчас над ней продолжают работать и совершенствовать, ведь подразделения контрактников 18-24 показали высокие результаты на поле боя.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Однако, несмотря на эффективность военных, снижать мобилизационный возраст пока не планируют. Это решение принимается на политическом уровне.

Министр обороны рассказал, что контрактники 18-24 показали решимость, выдержку и профессионализм — это видно не только по словам командиров, но и из отчетов полученных Минобороны. "Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя — и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который стоит поддерживать и развивать". – отметил Умеров.

Минобороны работает над улучшением мотивационного пакета для программы, чтобы привлечь больше молодежи к подписанию контракта. В целом программу продолжают анализировать по финансовым условиям, количеству привлеченных военных и качеству подготовки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заговорили о создании частных военных компаний (ПИК). ПИК успешно применяются в разных странах, в частности Россией, подчеркивают эксперты.