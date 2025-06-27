Дроны получат свой "маркетплейс". Умеров рассказал, как Украина обеспечена БПЛА

Значительно сокращаются бюрократические процедуры

Украинские производители достигли уровня, позволяющего производить более 4 миллионов дронов в год. Именно столько беспилотников в этом году будут поставлены на фронт.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент "Телеграфа". По состоянию на конец июня фронт получил до 1,5 млн дронов.

Он добавил, что в прошлом году было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование на закупку беспилотников. Минобороны проработало этот вопрос с Кабмином и сейчас ежемесячно на бригады выделяется 2,5 млрд грн, чтобы они закупали дроны напрямую.

"Сейчас с нашим департаментом финансов анализируем и видим, что не все бригады эти средства тратят. Кто-то потом из комбригов говорит "Пан министр, у меня некому закупать", у кого-то закупщики боятся тратить, кто-то не умеет. Поэтому сейчас АОЗ (Агентство оборонных закупок, – ред.) вводит DOT Chain Defence – он будет работать просто. Бригады видят "маркетплейс" дронов — каждая бригада заказывает то, что ей нужно, а АОЗ это оплачивает", — рассказал Умеров.

Он подчеркнул, что таким образом значительно сокращаются бюрократические процедуры. Бригады получают необходимое в десятки раз быстрее.

"Это масштабирование — один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее", — резюмировал глава Минобороны.

Как сообщал "Телеграф", на этой встрече он также объяснил ситуацию с фортификациями. Современные укрепления на фронте становятся более компактными, менее заметными и технологически адаптированными к новой тактике врага.