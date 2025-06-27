Нові укріплення й заводи, наступ еліти КНДР та зустріч Путіна з Зеленським: що розповів Умєров на секретній зустрічі

На зустрічі з журналістами глава оборонного відомства України розповів про переговори, контракти 18-24 та фортифікації

Україна нарощує потужності протидії дронам, готується до нових атак та оновлює фортифікації. Водночас Міноборони фіксує високу боєготовність контрактників 18–24 і зберігає чітку позицію на переговорах щодо припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент "Телеграфа". Міністр окреслив пʼять головних тем: боротьбу з БпЛА, програму контрактників, переговори з РФ, фортифікації та участь КНДР у війні проти України.

"Постійна інтелектуальна боротьба": чи готова модель протидії "шахедам"

За словами Умєрова, вже три роки Україна системно працює над побудовою ефективної моделі протидії ударним БпЛА, передусім іранського типу Shahed. Цей процес міністр назвав постійною інтелектуальною боротьбою: ворог регулярно змінює алгоритми атак, а українська сторона відповідає новими тактиками та технологіями.

Наразі Україна має десятки рішень і виробів, які успішно застосовуються на полі бою. Один із нових антидронових засобів, за словами Умєрова, показав несподівано високу ефективність у бойових умовах.

В Україні триває динамічна розробка нових засобів перехоплення. Наприклад, мобільні вогневі групи, які були ефективними на початку війни, зараз втрачають результативність. Замість них зʼявляються дрони-перехоплювачі та інші інструменти, про які свідомо не розголошують деталі.

Україна також масштабно інвестує в далекобійні операції. Минулого року було затверджено план deepstrike-ударів і замовлено десятки тисяч дронів для глибоких ударів по критичних цілях у тилу ворога.

Зустріч Рустема Умєрова з журналістами, 27 червня

Чи довів Контракт 18-24 свою ефективність?

Умєров заявив, що контрактники віком 18-24 роки підтвердили свою боєздатність у боях. Командири оцінили їхню витримку, професіоналізм і рішучість.

За словами міністра, близько два тижні тому з фронту надійшли структуровані звіти, які підтверджують ефективність підрозділів, сформованих із молодих військових. Це стало важливим моральним імпульсом для всієї системи.

При цьому питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Контракт 18-24 — добровільна програма, і будь-які зміни можуть ухвалюватися лише на політичному рівні.

Переговори про припинення вогню та особиста зустріч Зеленського з Путіним

Ініціатива перемовин щодо припинення вогню виникла ще в січні 2025 року після заяв президента США Дональда Трампа. Україна від початку підтримувала ідею повного припинення вогню.

Перемовини проходили в кілька етапів: у Джидді, Ер-Ріяді, Парижі, Лондоні та Туреччині. На етапі в Ер-Ріяді українська сторона погодилася на американську пропозицію про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі, однак росіяни не надали відповіді.

Серед ключових тем обговорення — повне припинення вогню, обміни військовополоненими та цивільними, повернення депортованих дітей і можлива зустріч лідерів країн. За останні два раунди компромісу не досягнуто: Росія наполягає на неприйнятних ультиматумах.

Після завершення поточного блоку перемовин із гуманітарної тематики, Україна планує обговорити можливість особистої зустрічі лідерів.

Рустем Умєров на закритій зустрічі з українськими та іноземними журналістами

Що відбувається з фортифікаціями на лінії фронту

Зміна тактики ворога змусила Україну перебудувати підхід до інженерного захисту. Замість класичних батальйонних і ротних опорних пунктів, тепер споруджуються компактні укріплення з ходами сполучень по 60–70 метрів і обовʼязковим захистом від дронів.

Ці укріплення складніше виявити, вони ефективніші проти штурмових груп і FPV-дронів. До середини 2025 року вже виконано понад 50% робіт, запланованих на рік. На напрямках, де фортифікації зводили військові частини, показники досягають 96–99,9% виконання.

Зміцнення інженерної інфраструктури здійснюється відповідно до рішень Генштабу та пропозицій ОТУ. Пріоритет — найнебезпечніші ділянки фронту. Наприклад, на Сумському напрямку триває додаткове нарощення захисту.

Нові загрози від Північної Кореї

Північна Корея вже перекинула до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців із так званого особистого резерву. Це спеціально відібрані бійці з-поміж елітних підрозділів. За наявною інформацією, вони вже зазнали суттєвих втрат.

Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії ще один контингент, однак це ставить під загрозу внутрішню безпеку режиму. Росія фактично використовує Пхеньян як ресурс без зобовʼязань у відповідь — це викликає занепокоєння навіть у самій КНДР.

Очільник українського Міноборони зустрівся з журналістами

Україна розвиває оборонну кооперацію і запускає мережу Defence City

Окремим напрямом Міноборони є запуск масштабної програми міжнародного оборонного виробництва. Україна вже зареєструвала в парламенті законопроєкт, який дозволить створювати спільні підприємства зі світовими виробниками озброєння в межах коаліції "Рамштайн" — як на українській території, так і за кордоном.

Наразі, за словами Умєрова, існує понад 20 ініціатив локалізації виробництв в Україні та до десяти — у країнах-партнерах, зокрема в Данії, Британії й Норвегії. У Данії вже готується до запуску український оборонний завод. Ще один стратегічний напрям — створення мережі безпечних хабів для виробництва зброї в Україні, відомої як Defence City, з гарантованим ППО-захистом, спрощеним адмініструванням і участю українців у розробках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна перейде до обговорення зустрічі лідерів після завершення гуманітарного треку. Найближчим часом сторона надасть уточнення щодо перебігу переговорів і подальшого формату.