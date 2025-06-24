"Две стены" и подвал уже не спасают: как выжить во время обстрела
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Правило, которое спасало с 2022 года, больше не работает
Правило "двух стен", спасавшее в первые годы вторжения России, больше не работает. Оно может защитить только от незначительных осколков. Если же атака прицельная – подъезды осыпаются полностью. Не поможет даже подвал дома от прицельных атак. В Киеве во время атаки 17 июня ракета разрушила не только 9 этажей, но и бетонные перекрытия подвала. Тогда от атаки погибли 28 человек.
Почему две стены больше не вариант
Россия увеличивает боевую часть "Шахедов" и изменяет ее. В частности, количество взрывчатки кое-где возросло до 90 кг, а некоторые имеют особую горючую смесь. В части дронов используют термобарическую "начинку", которая заполняет помещение и взрывается в считаные секунды. Внутри такое пламя имеет тысячи градусов и спасатели не могут погасить мгновенно. "Квартира выгорает полностью", — отмечает спикер ГСЧС Павел Петров. Массированная атака и большое количество средств поражения увеличивают риски.
В "Шахеды" также начали добавлять легковоспламеняющиеся вещества. Их очень тяжело потушить. Они горят, даже если засыпать песком. Вспыхивает за секунды — демонстрирует эксперт в области радиотехнологий и БПЛА Сергей Бескрестнов ("Флэш").
Опасность пожар несет и если вас завалило обломками. Ядовитые газы и пламя могут убить выживших после попадания, но забаррикадированных в квартире. Могут заклинить дверь, поэтому спасатели также советуют их не запирать во время ударов.
В зависимости от конструкции дома он несет разную угрозу. Самые стойкие – монолитные конструкции, самые опасные – панельные дома, которые просто "складываются" от удара. Здесь и две стены, и ванная не спасут.
Ракеты с взрывающимися кассетными снарядами, баллистика, мощные дроны, авиабомбы (КАБы) — это то, от чего лучше прятаться в специализированных укрытиях.
Где лучше прятаться во время обстрелов
В доме самой учтойчивой частью остаются лестничные клетки. Лучший вариант, говорят в ГСЧС, — специализированное укрытие, метро, подземный переход или паркинг. "Укрытие — единственный способ обеспечить выживание", — подчеркивает Петров.
Если атака застала вас на улице, нужно лечь на землю и спрятаться в любом углублении. Если с вами ребенок – кладите его первым и накрывайте собой.
Нужно выбирать безопасную позу – лежать вниз лицом, ноги скрестить, голову прикрыть руками, глаза закрыты, рот – открыт. Голову не поднимать, пока нет необходимости, вплоть до окончания обстрела. Если лечь, риск поражения уменьшается с 85 до 10%, утверждают некоторые эксперты.
Готовьтесь к худшему
В укрытие нужно брать сумку или рюкзак с самым необходимым, так называемый "тревожный чемодан". Там должны быть документы, деньги, необходимые лекарства, вода, важные драгоценности, еда (отдельно для детей и животных), необходимые средства по уходу и сменные вещи на случай, если придется ночевать в другом месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что июнь стал рекордным месяцем по использованию беспилотников Россией против Украины, хотя еще не завершился. Речь идет о более чем 4200 дронах. Люди должны сами позаботиться о своей безопасности, не усложняя работу ПВО, считают эксперты.