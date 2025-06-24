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"Две стены" и подвал уже не спасают: как выжить во время обстрела

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
17 июня в Киеве ракета пробила дом до подвала и повредила его Новость обновлена 24 июня 2025, 12:29
17 июня в Киеве ракета пробила дом до подвала и повредила его. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Правило, которое спасало с 2022 года, больше не работает

Правило "двух стен", спасавшее в первые годы вторжения России, больше не работает. Оно может защитить только от незначительных осколков. Если же атака прицельная – подъезды осыпаются полностью. Не поможет даже подвал дома от прицельных атак. В Киеве во время атаки 17 июня ракета разрушила не только 9 этажей, но и бетонные перекрытия подвала. Тогда от атаки погибли 28 человек.

Почему две стены больше не вариант

Россия увеличивает боевую часть "Шахедов" и изменяет ее. В частности, количество взрывчатки кое-где возросло до 90 кг, а некоторые имеют особую горючую смесь. В части дронов используют термобарическую "начинку", которая заполняет помещение и взрывается в считаные секунды. Внутри такое пламя имеет тысячи градусов и спасатели не могут погасить мгновенно. "Квартира выгорает полностью", — отмечает спикер ГСЧС Павел Петров. Массированная атака и большое количество средств поражения увеличивают риски.

В "Шахеды" также начали добавлять легковоспламеняющиеся вещества. Их очень тяжело потушить. Они горят, даже если засыпать песком. Вспыхивает за секунды — демонстрирует эксперт в области радиотехнологий и БПЛА Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Опасность пожар несет и если вас завалило обломками. Ядовитые газы и пламя могут убить выживших после попадания, но забаррикадированных в квартире. Могут заклинить дверь, поэтому спасатели также советуют их не запирать во время ударов.

В зависимости от конструкции дома он несет разную угрозу. Самые стойкие – монолитные конструкции, самые опасные – панельные дома, которые просто "складываются" от удара. Здесь и две стены, и ванная не спасут.

Следствие попадания в дом 23 июня в Киеве
Следствие попадания в дом 23 июня в Киеве
Обрушились этажи пятиэтажки, Киев 23 июня
Обрушились этажи пятиэтажки

Ракеты с взрывающимися кассетными снарядами, баллистика, мощные дроны, авиабомбы (КАБы) — это то, от чего лучше прятаться в специализированных укрытиях.

Где лучше прятаться во время обстрелов

В доме самой учтойчивой частью остаются лестничные клетки. Лучший вариант, говорят в ГСЧС, — специализированное укрытие, метро, подземный переход или паркинг. "Укрытие — единственный способ обеспечить выживание", — подчеркивает Петров.

Если атака застала вас на улице, нужно лечь на землю и спрятаться в любом углублении. Если с вами ребенок – кладите его первым и накрывайте собой.

Нужно выбирать безопасную позу – лежать вниз лицом, ноги скрестить, голову прикрыть руками, глаза закрыты, рот – открыт. Голову не поднимать, пока нет необходимости, вплоть до окончания обстрела. Если лечь, риск поражения уменьшается с 85 до 10%, утверждают некоторые эксперты.

Где лучше прятаться во время тревоги
Где лучше прятаться во время тревоги
Что делать на открытой местности
Что делать на открытой местности
Как ложиться во время взрывов
Как ложиться во время взрывов

Готовьтесь к худшему

В укрытие нужно брать сумку или рюкзак с самым необходимым, так называемый "тревожный чемодан". Там должны быть документы, деньги, необходимые лекарства, вода, важные драгоценности, еда (отдельно для детей и животных), необходимые средства по уходу и сменные вещи на случай, если придется ночевать в другом месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что июнь стал рекордным месяцем по использованию беспилотников Россией против Украины, хотя еще не завершился. Речь идет о более чем 4200 дронах. Люди должны сами позаботиться о своей безопасности, не усложняя работу ПВО, считают эксперты.

Теги:
#Ракеты #Тревога #Дроны #Шахед