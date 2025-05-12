Кони, кальян и Тимошенко: соцсети взорвались мемами о переговорах в Стамбуле

Даже на важные политические события украинцы реагируют с юмором

15 мая в Стамбуле, Турция, могут пройти переговоры российских и украинских делегаций. В сети активно обсуждается возможность присутствия на них российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Среди украинцев эти новости вызвали не только заинтересованность в ходе предстоящих переговоров (хотя четкой информации о них еще нет), но и желание создать ряд мемов. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

Одной из главных тем мем стало "шутливое" противостояние Путина и Зеленского:

В сети уже обсуждают возможные "причины", по которым Путин может отменить встречу — организацию теракта, техногенную катастрофу, строительство важного мусороперерабатывающего завода или… страх перед Зеленским?

Когда-то римский император Калигула ввел своего любимого коня Инцитата в сенат, заявив, что тот не хуже имеющихся сенаторов — тщеславных, робких и избалованных богатством. Теперь шутят и о "лошади" Путина — министра иностранных дел России Лаврова.

После заявления Зеленского о готовности встретиться с Путиным лично, многие украинцы "накрыли" вьетнамские флешбеки от президентских дебатов в 2019 году.

Еще одна яркая политическая фигура мира — Дональд Трамп — заявил, что подумает о возможности лично присутствовать на переговорах. Вместе с тем украинцы вспоминают о его призыве к Путину: "Владимир, остановись!".

Впрочем, первой на переговоры, вероятно, прибудет Юлия Тимошенко: во всяком случае, в этом уверены украинцы.

"СМИ публикуют первые кадры по подготовке Владимира Зеленского к встрече с Путиным в Стамбуле. "Я рос на улицах Кривого Рога, и этому лысому набью е**ло за несколько секунд, а потом пойду курит кальян с Эрдоганом" — сказал Саныч", — пишут паблики с мемами. Кальян в этом контексте используется как распространенный образ, связанный с турецкой культурой, и подчеркивает ироническое настроение сообщений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Погода в Украине в мае удивила необычным холодом, а иногда даже снегом. Впрочем, украинцы традиционно реагируют на погодные капризы с юмором. В сети распространяются остроумные мемы, которые высмеивают неустойчивую весну и ее "зимнее настроение".