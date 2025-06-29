Ось справжня Юлія Володимирівна: смішне відео з Тимошенко завірусилося в TikTok

Політикиня стала героїнею трендового відеожарту

Українці люблять гарні жарти та меми. Тож дедалі більше створюють їх, в тому числі і під популярні тренди. Одна з героїнь — українська політикиня Юлія Тимошенко. З нею створили відеожарт до тренду в ТікТок "бути справжньою". Лідерка партії "Батьківщина", що двічі була прем’єр-міністром України відома своїм харизматичним стилем

На відео колишня прем’єрка в новому амплуа — з "трендовим пучком та макіяжем Clean girl". Однак тут щось не те — друга частина відео наголошує "бо це не я" і показує Юлію Тимошенко в більш відомому образі — з косою на голові.

Її зовнішність легко впізнавана: світле волосся, найчастіше заплетене в традиційну українську косу навколо голови та продуманий стиль в одязі. Все це зробило образ Тимошенко гарно впізнаваним.

Коментатори наголошують — фірмова зачіска стала візитівкою Тимошенко, і без неї її навіть іноді не впізнають. Тож тренд цей можна закривати, бо політикиню ніхто не перевершить.

Тимошенко виграла цей тренд, вважають коментатори

Згадали також, що Тимошенко — вже пенсійного віку, проте виглядає дуже гарно. "Телеграф" розповідав, що Тимошенко все частіше приміряє на себе інший імідж — обирає розпущене волосся, яскраво фарбується тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці пожартували над відомим газовим скандалом за участі Тимошенко. Ситуацію, яка негативно обернулась для України, втілили у мем, створений за допомогою ШІ.