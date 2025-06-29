Небо над Запорожьем "засветилось" при обстреле: что это были за странные тучи

Во время ночной атаки над Запорожьем появились серебристые облака — редкое атмосферное явление, замеченное местными жителями

Во время российской атаки над Запорожьем было замечено интересное и очень редкое атмосферное явление. В небе появились серебристые облака. Светлые волнистые полосы с особым блеском удалось запечатлеть на фото.

Это явление редкое для Украины. Такие серебристые облака – самые высокие из всех, они возникают на высоте 80 километров. Увидеть их можно в сумерках, когда солнце освещает только верхние слои атмосферы. Впервые их появление было зафиксировано в 1885 году.

Серебристые облака образуются из кристалликов льда, оседающих на пыль. Образоваться они могут только при выполнении трех условий – низкой температуры до -120 градусов, наличия влаги и чистого воздуха. Чаще всего такие облака видят именно в первые месяцы лета и в более северных областях страны.

Серебристые облака над Запорожьем

Из-за войны и выключенной подсветки городов серебристые облака теперь видна лучше: искусственный свет больше не "забивает" небо. Также, часть ученых считает, что серебристые облака стали чаще появляться из-за ракетных пусков, потому что в мезосферу выбрасывается больше водяных паров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Запорожская и еще три области под угрозой из-за распространения саранчи в Херсонской области. Этот вредитель съедает урожай подчистую.