Укр

Необычное природное явление испугало жителей Днепра (видео)

Автор
Ирина Мазуренко
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Автор
Коллаж "Телеграф"

Просто посреди города "выросло" торнадо

Необычное природное явление зафиксировали жители левобережной части Днепра – над асфальтом образовался вихрь пыли, внешне напоминавший небольшое торнадо. Столб пыли и мусора поднялся высоко в небо, чем привлек внимание прохожих.

Соответствующими видео поделились очевидцы в телеграммах-каналах.

В отличие от классических торнадо эти атмосферные образования не связаны с грозами или фронтальными системами, но визуально могут выглядеть довольно угрожающе. В городской среде подобные вихри чаще появляются над бетонными и асфальтированными участками, где солнце быстро нагревает поверхность, создавая идеальные условия для восходящих потоков воздуха.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей активно комментировали необычное явление:

  • "Мистика на левом"
  • "Старухе по… на смерч. Тащит две сумки по 10 кг"
  • "Пусть продолжают вырубать деревья и скоро станем пустыней".

Напомним, недавно аналогичный случай произошел в Запорожье.

Теги:
#Днепр #Смерч #Курьез