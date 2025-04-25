Необычное природное явление испугало жителей Днепра (видео)

Просто посреди города "выросло" торнадо

Необычное природное явление зафиксировали жители левобережной части Днепра – над асфальтом образовался вихрь пыли, внешне напоминавший небольшое торнадо. Столб пыли и мусора поднялся высоко в небо, чем привлек внимание прохожих.

Соответствующими видео поделились очевидцы в телеграммах-каналах.

В отличие от классических торнадо эти атмосферные образования не связаны с грозами или фронтальными системами, но визуально могут выглядеть довольно угрожающе. В городской среде подобные вихри чаще появляются над бетонными и асфальтированными участками, где солнце быстро нагревает поверхность, создавая идеальные условия для восходящих потоков воздуха.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей активно комментировали необычное явление:

"Мистика на левом"

"Старухе по… на смерч. Тащит две сумки по 10 кг"

"Пусть продолжают вырубать деревья и скоро станем пустыней".

Напомним, недавно аналогичный случай произошел в Запорожье.