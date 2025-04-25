Необычное природное явление испугало жителей Днепра (видео)
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Просто посреди города "выросло" торнадо
Необычное природное явление зафиксировали жители левобережной части Днепра – над асфальтом образовался вихрь пыли, внешне напоминавший небольшое торнадо. Столб пыли и мусора поднялся высоко в небо, чем привлек внимание прохожих.
Соответствующими видео поделились очевидцы в телеграммах-каналах.
В отличие от классических торнадо эти атмосферные образования не связаны с грозами или фронтальными системами, но визуально могут выглядеть довольно угрожающе. В городской среде подобные вихри чаще появляются над бетонными и асфальтированными участками, где солнце быстро нагревает поверхность, создавая идеальные условия для восходящих потоков воздуха.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей активно комментировали необычное явление:
- "Мистика на левом"
- "Старухе по… на смерч. Тащит две сумки по 10 кг"
- "Пусть продолжают вырубать деревья и скоро станем пустыней".