"Кара египетская": четыре области Украины под угрозой нашествия саранчи

В одной из областей Украины расплодился опасный вредитель

Естественные катаклизмы все больше напоминают библейский список "кар египетских". После истребившего часть урожая града сразу четыре области Украины может заполонить саранча.

Ее массовое размножение обнаружили в Бериславском районе Херсонской области, сообщается на сайте Госпродпотребслужбы. Срочно обследовать поля советуют не только херсонцам, но и жителям Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Сарана уже повредила посевы подсолнечника.

Причина такого распространения — продолжающаяся засуха и высокая температура воздуха. Лучше всего саранчу искать утром и вечером, она может прятаться на заброшенных угодьях, пастбищах, даже обочинах дорог. Для ее уничтожения используют пестициды. Саранча опасна тем, что в огромных количествах уничтожает урожаи, оставляя целые регионы без продовольствия, объедая все на своем пути.

"Телеграф" рассказывал, что изменение климата повлекло за собой сразу несколько природных катаклизмов в Украине. От относительно безопасных — скопление большого количества насекомых во Львове до потенциально угрожающих, как смерч в Чернигове.

Украина по темпам роста температуры уже обогнала Европу. Ситуация хуже всего на юге Украины. Кроме оккупации, этот регион также опустынивается, растет площадь Олешковских песков, а растительности становится все меньше.