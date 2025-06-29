Все о массированном ударе по Украине: фото и видео, карта атаки и последствия (обновляется)

Известно о пострадавших и разрушениях

В ночь на 29 июня враг совершил очередную комбинированную атаку по Украине. Применялись дроны-камикадзе, крылатые ракеты, а также корректируемые авиационные бомбы (КАБ). В результате есть пострадавшие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие области оказались под ударом и что известно о последствиях атаки. В Воздушных силах сообщали о взлете трех бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ)поздно вечером 28 июня и и взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" ночью 29-го.

К слову, Польша ночью 29 июня, поднимала в воздух военные самолеты из-за российской комбинированной атаки на Украину. В оперативном командовании ВС Польши заявили, что соответствующие меры были направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой.

Что известно об атаке (обновляется)

Львовская область. Большое количество ракет ночью летело именно в этом направлении. В ОВА сообщили, что враг атаковал беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Львов после удара по городу. Фото: Труха

Полтавская область. Глава ОВА Владимир Когут говорит, что в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

Черкасская область. Начальник ОГА Игорь Табурец отметил, что в результате вражеской атаки есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, три человека пострадали.

Киев/Киевская область. Столицу в ночь на 29 июня атаковали вражеские беспилотники. В городе гремели взрывы. Известно, что противовоздушная оборона отразила атаку и ликвидировала угрозы.

В Киеве люди ночью собрались в метро в ожидании ракетной атаки.

Ночью люди в Киеве спустились в укрытие в ожидании ракетной атаки россиян. Фото: Ян Доброносов

Николаевская область. Мониторинговые каналы сообщали, что в Николаеве гремели взрывы во время атаки БПЛА.

Запорожская область. Глава ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе применения КАБов, а также заявлял о ракетном ударе по Запорожью.

Кроме ракет (предварительно "Калибр") Запорожье атаковали не менее 10-15 ударных беспилотников. Большинство из них обезвредила противовоздушная оборона. Известно, что в Запорожском районе из-за атаки РФ ранена 16-летняя девушка. Также поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также известно, что враг атаковал Тернопольскую область и Ифано-Франковскую область. Однако местніе власти пока не давали официальной информации об обстреле в ночь на 29 июня.

Чем атаковал враг

Согласно данным мониторингов, россияне задействовали более 450× ударных и имитационных БпЛА. За время ракетного удара было применено не менее 22-х КРПБ "Х-101/55СМ", 8 КРМБ 3М14 "Калибр", 6 БР 9М723 "Искандер-М", 4-х АБ 9-С-7760 "Кинжал".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре, который враг признал одной из новых приоритетных целей, днем 27 июня прогремели мощные взрывы. Город атаковали баллистическими ракетами, запущенными из района Таганрога. Также под ракетной атакой оказался город Самар (бывший Новомосковск), там из-за ракетного удара погибли пять гражданских.