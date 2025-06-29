Небо над Запоріжжям "засвітилось" під час обстрілу: що це були за дивні хмари

Під час нічної атаки над Запоріжжям з’явились сріблясті хмари — рідкісне атмосферне явище, яке помітили місцеві жителі

Під час російської атаки над Запоріжжям помітили цікаве та дуже рідкісне атмосферне явище. В небі з'явились сріблясті хмари. Світлі хвилясті смуги з особливим блиском вдалось зафіксувати на фото.

Це явище рідкісне для України. Такі сріблясті хмари — найвищі з усіх, вони виникають на висоті 80 кілометрів. Побачити їх можна в сутінках, коли сонце освітлює тільки верхні шари атмосфери. Вперше їхню появу зафіксували у 1885 році.

Сріблясті хмари утворюються з кристаликів льоду, що осідають на пил. Утворитись вони можуть тільки при виконанні трьох умов — низької температури до -120 градусів, наявності вологи та чистого повітря. Найчастіше такі хмари бачать саме в перші місяці літа і в більш північних областях країни.

Сріблясті хмари над Запоріжжям

Через війну і вимкнене підсвічування міст сріблясті хмари тепер видно краще: штучне світло більше не "забиває" небо. Також, частина науковців вважає, що сріблясті хмари стали частіше з'являтися через ракетні пуски, бо у мезосферу викидається більше водяної пари.

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