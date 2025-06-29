Украина выходит из договора по запрету противопехотных мин: что смогут применять ВСУ

Для Украины мины это лучший способ противостоять любимой военной тактике россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие Решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции. Этот документ ограничивал возможности ВСУ по использованию противопехотных мин.

Об этом сообщил нардеп, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в своем Facebook. По его словам, теперь вопрос должен быть рассмотрен парламентом.

"Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной настоящей Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", — написал он.

Сообщение Костенко

Как известно, упомянутый договор предусматривает, что страна его подписавшая откажется от использования противопехотных мин и уничтожит свои запасы. Документ был принят в 1997 году и вступил в силу в 1999 году. В этом же году ее подписали представители Украины. Такие страны как Россия, США и Китай никогда не были принимали на себя обязанности в рамках отказа от противопехотных мин и не подписывали конвенцию.

Аргументацией принятия такого договора было то, что мины могут находиться в боевом положении длительное время даже после завершения боевых действий. Это приводит к тому, что их жертвой в основном становится мирное население. Например, лишь в 2015 году из-за противопехотных мин на территории Украины пострадало почти 600 человек.

Российское вторжение в Украину показало, что страны-подписанты лишают себя важного инструмента собственной защиты, а потому страны Балтии, Польша и Финляндия решили в 2025 году выйти из документа.

Стоит отметить, что США в рамках военной поддержки ВСУ неоднократно передавали Украине противопехотные мины направленного действия Claymore. Они обладают собственной батареей, а после иссякания заряда они больше не могут взорваться. При этом положения Оттавской конвенции не включают в себя дистанционно управляемые мины направленного действия, то есть в определенных случаях "Клеймор" могут не попадать под действия договора.

Украина до подписания договора была пятой в мире обладательницей арсенала противопехотных мин, но согласно документу обязалась уничтожить их. Процесс ликвидации мин продолжался даже после начала оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе, а в период с 2015 по 2018 годы было уничтожено около 3 миллионов боеприпасов этого типа.

После выхода из соглашения, украинская армия получит в руки мощный инструмент противодействия основной российской тактике — пехотных штурмов малыми группами. Отказ от обязательств в рамках этого документа позволит использовать ряд боеприпасов советского производства вроде ПОМ-2, ОЗМ-72, ПМН и т.д. Также это позволит производить новые модели.

Советские противопехотные мины

Как сообщалось ранее, россияне на днях обстреляли Киев ракетами с кассетными боеголовками. Их применение против мирных городов запрещено международными договорами, поскольку суббоеприпасы представляют огромную угрозу для обычных граждан.