Україна виходить із договору про заборону протипіхотних мін: що зможуть застосовувати ЗСУ

Для України міни це найкращий спосіб протистояти улюбленій військовій тактиці росіян

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набуває чинності Рішення РНБО про вихід з Оттавської конвенції. Цей документ обмежував можливості ЗСУ щодо використання протипіхотних мін.

Про це повідомив нардеп, секретар комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко у своєму Facebook. За його словами, тепер питання має бути розглянуте парламентом.

"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", — написав він.

Повідомлення Костенко

Як відомо, згаданий договір передбачає, що країна, яка його підписала, відмовиться від використання протипіхотних мін і знищить свої запаси. Документ був прийнятий у 1997 році і набув чинності у 1999 році. Цього ж року її підписали представники України. Такі країни, як Росія, США і Китай, ніколи не брали на себе обов’язки в рамках відмови від протипіхотних мін і не підписували конвенцію.

Аргументацією прийняття такого договору було те, що міни можуть перебувати у бойовому стані тривалий час навіть після завершення бойових дій. Це призводить до того, що їхньою жертвою в основному стає мирне населення. Наприклад, лише у 2015 році через протипіхотні міни на території України постраждало майже 600 осіб.

Російське вторгнення в Україну показало, що країни-підписанти позбавляють себе важливого інструменту власного захисту, а тому країни Балтії, Польща та Фінляндія вирішили 2025 року вийти з документа.

Варто зазначити, що США у рамках військової підтримки ЗСУ неодноразово передавали Україні протипіхотні міни спрямованої дії Claymore. Вони мають власну батарею, а після вичерпання заряду більше не можуть вибухнути. При цьому положення Оттавської конвенції не включають дистанційно керовані міни спрямованої дії, тобто в певних випадках "Клеймор" можуть не підпадати під дії договору.

Україна до підписання договору була п’ятою у світі володаркою арсеналу протипіхотних мін, але згідно з документом зобов’язалася знищити їх. Процес ліквідації мін тривав навіть після початку окупації Криму та бойових дій на Донбасі, а в період з 2015 до 2018 року було знищено близько 3 мільйонів боєприпасів цього типу.

Після виходу з угоди українська армія отримає до рук потужний інструмент протидії основній російській тактиці — піхотних штурмів малими групами. Відмова від зобов’язань у рамках цього документа дозволить використати низку боєприпасів радянського виробництва на кшталт ПОМ-2, ОЗМ-72, ПМН тощо. Також це дозволить виробляти нові моделі.

Радянські протипіхотні міни

Як повідомлялося раніше, росіяни днями обстріляли Київ ракетами з касетними боєголовками. Їхнє застосування проти мирних міст заборонено міжнародними договорами, оскільки суббоєприпаси становлять величезну загрозу для пересічних громадян.