Киев атаковали кассетными снарядами. Чем они опасны и почему запрещены (фото)

Только 40% снарядов взрываются сразу

Россияне атаковали в ночь на 17 мая Киев кассетными боеприпасами, использование которых является нарушением норм и правил ведения войны. Ведь эти снаряды увеличивают количество жертв и в разы усложняют спасательные операции.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, публикуя соответствующее видео. Отметим, что в настоящее время количество пострадавших уже пересекло 100 человек, а погибших 15 человек.

"На столичных Нивках сейчас экстренные службы находят вот такие части кассетных боеприпасов. Очередное свидетельство геноцида, который совершает Россия против украинцев", — говорится в сообщении.

Чем опасны кассетные снаряды

Кассетный боеприпас – это вид авиабомбы, имеющий тонкие стенки. Она состоит из наконечника, корпуса, пустотелой формы-оболочки. В средние этой формы обычно находятся мелкие осколки, авиамины, мины разного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные). Общая масса такой "начинки" в одном боеприпасе может составлять до 10 кг.

Как работают кассетные снаряды

Кассетные боеприпасы

В результате детонации таких снарядов они могут разлетаться на большую площадь — размером от нескольких футбольных полей до гектара. При этом травмируя как можно больше людей. Ведь сначала разрывается ракета, в которой есть кассетные снаряды, а потом уже они. Эту военную разработку Россия неоднократно использовала при ракетных атаках по Украине.

Кроме того, только 40% выпускаемых из оболочки снарядов взрываются сразу. Остальные могут глубоко погружаться в почву и долгое время там храниться без детонации, взрываясь при контакте с посторонними предметами. С 2008 использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией.

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