Не только "привіт" и "добрий день". Как оригинально поздороваться по-украински

Употребляя разные варианты, можно добавить больше теплоты или наоборот официоза

Когда речь заходит о приветствиях на украинском языке, большинство людей сразу вспоминают классические "привіт" и "добрий день". Но живая украинская речь — куда богаче и изобретательнее. В разных регионах, ситуациях и контекстах можно услышать десятки колоритных и неожиданных вариантов — от поэтических до ироничных.

"Телеграф" решил рассказать о небанальных способах поздороваться на украинском и раскрыть, что за ними стоит.

"Здоровенькі були!" — теплое народное пожелание

Это приветствие встречается не только в западных регионах, как принято считать, но и в литературной традиции. Оно несёт не просто пожелание здоровья, а подчеркнутое уважение и участие. Ответом обычно служит: "Спасибі, навзаєм!" или "І ви не кашляйте!"

"Доброго здоров’я!" — уважительно и слегка официально

Такое приветствие часто можно услышать в сельской местности или от пожилых людей. Оно звучит торжественно, но при этом душевно. Особенно уместно, если вы хотите подчеркнуть вежливость и почтение.

"Слава Україні!" — патриотическое и узнаваемое

Хотя эта фраза приобрела политический окрас, в последние годы она всё чаще используется как приветствие среди единомышленников. Ответ — "Героям слава!" — стал частью современной речевой культуры.

"Як ся маєш?" — приветствие с закарпатским колоритом

В некоторых западных регионах Украины до сих пор живы старинные формы речи. Фраза "як ся маєш?" (в переводе — "как поживаешь?") может использоваться и как приветствие, и как начало разговора. В ответ говорят: "Добре, дякую! А ти?"

"Вітаю!" — универсально и с оттенком формальности

Хотя это слово часто используется в поздравлениях ("Вітаю з днем народження!"), оно также служит и вежливым нейтральным приветствием. Уместно в деловой переписке, на встречах или при обращении к незнакомым людям.

"Здрастуйте" и "Здрастуй" — забытые, но родные

Эти формы звучат старомодно, но являются исконно украинскими. В письменной форме "здравствуй" считается русизмом, а вот "здрастуйте" — более украинская фонетическая адаптация. Сегодня встречается редко, но всё ещё может использоваться, особенно в центральных областях.

Украинский язык — живой и многогранный. Он активно развивается, впитывает новые формы, возвращает забытые, сохраняет региональные особенности. Использование нестандартных приветствий — не просто способ выделиться, а и возможность поддержать языковое разнообразие и культурную идентичность.

Так что в следующий раз, вместо привычного "привіт", попробуйте сказать "доброго здоров’я" или "як ся маєш" — и посмотрите, как заулыбается собеседник.

Напомним, что чистота языка формируется даже в мелочах. На украинском люди часто ошибочно употребляют выражение "заключать договор", но филологи уверяют, что это калька с русского языка. Мы рассказали, как это правильно переводится на украинский.