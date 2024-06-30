Историческое видео: Мирослав Гай показал, как с помощью САУ "Богдана" освобождали остров Змеиный

САУ Богдана поразила российское ПВО и позволила применить другие средства поражения

Со дня освобождения острова Змеиный 30 июня исполнилось ровно два года. В 2022-ом свой побег с украинской территории враг назвал "шагом доброй воли", но на самом деле этот "шаг" его заставили сделать украинские защитники.

Освобождать остров в то время отлично помогло применение украинской САУ 2С22 "Богдана". Об этом на своей странице в Facebook написал военный, блогер и волонтер Мирослав Гай. Он также добавил видео, на котором показано, как украинская САУ "Богдана" поразила важную вражескую технику.

"Годовщина освобождения острова Змеиный. Имел честь быть задействованным в этой исторической операции. Для поражения острова с берега была применена украинская САУ Богдана, которая поразила российское ПВО и позволила применить другие средства поражения, что принудило россиян к "жесту доброй воли", – отметил Гай.

Военный добавил, что тогда потребовалась неделя подготовки. На береговую линию в плавнях все же удалось доставить "Богдану". А уже оттуда можно было произвести поражение с расстояния 36 км.

Стоит добавить, что самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм.

В январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что весной 202-го было профинансировано серийное производство этих установок. Новая модификация вероятнее всего будет на новом шасси.

Захват и освобождение Змеиного

Бои за остров Змеиный начались 24 февраля 2022 с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона на о. Змеиный во время полномасштабного российского вторжения в Украину и последующего захвата острова российскими войсками.

К слову, в тот же день украинским пограничником была произнесена ставшая легендарной фраза "русский военный корабль, иди на ***" в ответ на то, что им предлагали сложить оружие и буквально сдаться.

После этого по гарнизону был нанесен интенсивный ракетно-артиллерийский удар со стороны вражеских войск.

Остров Змеиный на карте

26 февраля Пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова Змеиного могут находиться в плену российских войск.

На следующий день после этого российские пропагандистские СМИ распространили сюжет, где брали интервью у якобы задержанных защитников острова. Однако позже стало известно, что это лишь поставные лица.

В конце марта 2022 президент Владимир Зеленский сказал, что часть пограничников погибла, часть попала в плен, пленных впоследствии обменяли на российских оккупантов.

На протяжении мая и апреля украинские военные били по российской технике и живой силе на острове. В частности, 2 мая у острова Змеиный в Черном море уничтожили два российских патрульно-десантных катера "Раптор", удар по катерам наносил ударный беспилотник Bayraktar TB2.

27 июня ВСУ нанесли 10 авиаударов по территории острова, в результате чего был уничтожен российский ЗРГК "Панцирь-С1"

А уже 30 июня было сообщено о выводе российского гарнизона с территории острова. Они назвали бегство — "шагом доброй воли".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины показала уникальные кадры освобождения острова Змеиный.