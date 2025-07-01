Ученикам за границей отказывают в обучении в украинских школах? Учительница рассказала о подводных камнях образования

Речь идет не только о финансировании

Выезд украинских детей за границу и обучение их будет там влиять не только на количество школ и учителей, но и на будущее Украины в целом. Однако и без сокращения учителя все чаще увольняются и меняют профессию.

Об этом "Телеграфу" рассказала завуч одной из школ в Соломенском районе Киева. По словам учительницы, сейчас новая образовательная реформа, которую начали вводить несколько лет назад, не работает во благо ни учеников, ни образовательных учреждений.

"Придумали хорошую реформу, которая должна улучшить образование, этот НУШ. Однако сейчас от нее почти нет смысла. Как учитель за 45 мин должен поработать с более чем 30 учениками и выставить им по 4 оценки (речь идет о четырехуровневой системе оценивания по 12-балльной шкале — ред.)?" – говорит завуч.

Она объясняет, что из-за уменьшения количества учащихся многие классы сливают в один, у учителей вырастает нагрузка, а количество часов иногда сокращается. То есть сокращается и зарплата, а работы меньше не становится. Более того, некоторые школы даже отказывают детям, которые за границей, в образовании из-за перегрузки классов. Ведь, если к классу из 33 учеников условно добавляется еще три по семейной программе, класс должны разделить, но не все учебные заведения соглашаются на это.

"Вы представьте, что происходит с ребенком, который хотел учиться в украинской школе, находясь за границей, а ему отказали. Это же не дети сами решают уехать за границу, это делают родители", — добавляет преподавательница.

Количество украинских школьников, официально обучающихся в европейских школах

По ее словам, дети, которые сейчас учатся, рождаются, — будущее Украины. А государство его теряет и здесь не только о выезде за границу, ведь многие учителя увольняются и уходят из профессии. В основном причина в зарплате и чрезмерной нагрузке, иногда и в закрытии учебных заведений.

"Вот и получается, что из-за сокращения учеников в Украине власть может сократить количество учителей и учебных заведений, но при этом преподаватели и сами увольняются. В 2024 году я получала более 20 тысяч зарплату, с 2025 — почти 18 тысяч. Нагрузка не уменьшилась, уменьшилось финансирование от государства ", — говорит завуч.

Она добавляет, что обычно учителя получают две премии от государства за год на 8 марта и День учителя, но в этом году их не получили. Учитывая это и то, что нагрузка в сливающих в один классах растет — учителя увольняются.

"А 10-11 классы — это просто ужас. Там одни девочки. Родители вывозят своих сыновей за границу массово, остаются лишь те, у кого нет денег или те, у кого в семье военные. Еще добавьте к этому перегружающее детей НМТ", — резюмирует преподавательница.

В целом, по ее словам, сокращение учащихся в школах влияет на субвенцию, согласно которой государство условно по количеству учащихся определяет уровень финансирования образовательного учреждения, зарплат учителей и т.д. Чем меньше учащихся в школе, тем меньше субвенция.

Что предшествовало

В Украине с начала учебного года 2024-2025 годов зафиксирован самый низкий показатель количества учащихся за последние 30 лет. Речь идет о 3,74 миллиона школьников всех форм обучения. При этом тенденция к уменьшению количества учащихся, вероятно, будет сохраняться.

Об этом пишет NGL.media, ссылаясь на выводы участников исследовательской программы RAI for Ukraine. Отмечается, что в настоящее время 9,3% школьников (около 345 тысяч детей) учатся за границей и остаются учениками украинской системы образования. Это минимальная оценка, ведь многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинских школах.

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