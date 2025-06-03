С 1 сентября в школах будут изменения. Кого они касаются

Некоторые школьники точно выйдут учиться офлайн с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года очное обучение в школах возобновится только в безопасных регионах Украины. Сейчас особое внимание уделяют проекту "Школа офлайн" и созданию подземных укрытий-школ.

Как отметил заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью РБК-Украина, полностью вернуть всех учеников в аудитории пока невозможно, ведь есть угроза обстрелов. Тем более пока нет возможности проводить обучение в подземелье.

"Мы это пытаемся делать, максимально обеспечив реализацию политики "Школа офлайн". Строя подземные школы-укрытия. Но мы не можем обеспечить университетское образование такого типа. Одно дело — это школа, где несколько классов. А здесь — тысячи студентов ", — подчеркнул он.

Итак, по словам Винницкого, с 1 сентября школы в Киеве и западных регионах в основном учатся офлайн. В Одессе и Днепре будет продолжаться смешанное обучение. А вот регионы, которые остаются в зоне риска — остаются онлайн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ждать школьникам летом и что должно измениться с нового учебного года.