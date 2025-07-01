Учням за кордоном відмовляють у навчанні в українських школах? Вчителька розповіла про підводні камені освіти

Йдеться не тільки про фінансування

Виїзд українських дітей за кордон і навчання їх там впливатиме не тільки на кількість шкіл та вчителів, а й на майбутнє України в цілому. Однак і без скорочення вчителі дедалі частіше звільняються та змінюють професію.

Про це "Телеграфу" розповіла завуч однієї зі шкіл у Солом'янському районі. За словами вчительки, наразі нова освітня реформа, яку почали запроваджувати кілька років назад, не працює на благо ані учнів, ані освітніх закладів.

"Придумали гарну реформу, яка мала покращити освіти, цей НУШ. Однак зараз від неї майже немає сенсу. Як вчитель за 45 хв має попрацювати з понад 30 учнями і виставити їм по 4 оцінки (йдеться про чотирирівневу систему оцінювання за 12-бальною шкалою — ред.)?" — каже завуч.

Вона пояснює, що через зменшення кількості учнів чимало класів зливають в один, у вчителів виростає навантаження, а кількість годин подекуди скорочується. Тобто скорочується і зарплата, а роботи менше не стає. Ба більше, деякі школи навіть відмовляють дітям, які за кордоном, в освіті через перевантаження класів. Адже, якщо до класу з 33 учнів умовно додається ще три за сімейною програмою, клас мають розділити, але не всі заклади освіти погоджуються на це.

"Ви уявіть, що відбувається з дитиною, яка хотіла навчатись в українській школі, перебуваючи за кордоном, а їй відмовили. Це ж не діти самі вирішують поїхати за кордон, це роблять батьки", — додає викладачка.

Кількість українських школярів, які офіційно навчаються у европейських школах

За її словами, діти, які зараз вчаться, народжуються, — майбутнє України. А держава його втрачає і тут не тільки про виїзд за кордон, адже чимало вчителів звільняються і йдуть з професії. Здебільшого причина у зарплаті та надмірному навантаженні, іноді й в закритті закладів освіти.

"От і виходить, що через скорочення учнів в Україні влада може скоротити кількість вчителів та закладів освіти, але при цьому викладачі і самі звільняються. У 2024 році я отримувала понад 20 тисяч зарплату, з 2025 — майже 18 тисяч. Навантаження не зменшилось, зменшилось фінансування від держави", — каже завучка.

Вона додає, що зазвичай вчителі отримують дві премії від держави за рік — на 8 березня та День вчителя, але цього року їх не отримали. Враховуючи це і те, що навантаження в класах, які зливають в один, росте — вчителі звільняються.

"А 10-11 класи — це ж просто жах. Там одні дівчата. Батьки вивозять своїх синів за кордон масово, залишаються лише ті, у кого немає грошей або ті, у кого в родині військові. Ще додайте до цього НМТ, яке перевантажує дітей", — резюмує викладачка.

Загалом, за її словами, скорочення учнів у школах впливає на субвенцію, за якою держава умовно за кількістю учні визначає рівень фінансування освітнього закладу, зарплат вчителів тощо. Чим менше учнів у школі, тим менше субвенція.

Що передувало

В Україні з початку навчального року 2024-2025 зафіксовано найнижчий показник кількості учнів за останні 30 років. Йдеться про 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання. При цьому тенденція до зменшення кількості учнів, ймовірно, зберігатиметься.

Про це пише NGL.media, посилаючись на висновки учасників дослідницької програми RAI for Ukraine. Зазначається, що наразі 9,3% школярів (приблизно 345 тисяч дітей) навчаються за кордоном та залишаються учнями української системи освіти. Це мінімальна оцінка, адже багато дітей після виїзду за кордон взагалі припиняють навчання в українських школах.

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