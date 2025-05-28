Ребенок вернулся в Украину, а школа встретила жесткими требованиями: в Одессе разгорелся скандал

Чтобы справиться с тестами, родители прибегли даже к ИИ

Женщина из Одессы поделилась историей о сложном возвращении дочери в украинскую школу после трех лет жизни за границей. Вместо поддержки девочку ждали многочисленные тесты и требования, что вызвало у семьи шок.

Сообщение опубликовала ее подруга, Зоя Казанжи, в Facebook. Маленькая Дина, которая 3 года жила в Германии, легко адаптировалась к жизни там: выучила язык, посещала кружки и украинскую субботнюю школу, а также стала одной из лучших в классе. Несмотря на слезы на прощание, девочка с радостью возвращалась в Украину.

Однако реальность оказалась суровой. В родной школе украинку встретили не поддержкой, а списком требований — 9 тестов, медицинское обследование и даже тест по физкультуре. "Когда мы приехали в Германию, никто не требовал от моего ребенка сдавать тесты, знать немецкий безукоризненно приседать и прыгать, чтобы сдать тест по физкультуре. Дина вообще не знала ни слова на немецком. Там наоборот — создали все условия, где она услышала безопасность и желание учиться", — добавила .

По ее словам, шок был настолько велик, что они с дочерью были вынуждены искать помощь даже у искусственного интеллекта, чтобы быстро справиться с тестами.

Особенно возмутило женщину требование сдавать "Технологии" (ранее "Труд"), где нужно было предоставить изделия типа "совы" или "зайчика" с начала учебного года, хотя ребенок тогда был за границей.

История подняла важные вопросы: как украинская образовательная система встречает возвращающихся из-за рубежа детей? Создает ли она условия для адаптации или, наоборот, отталкивает?

Автор поста напомнила и о недавней трагедии ученика, который не смог преодолеть НМТ и покончил с жизнью из-за стресса и давления. Зоя считает, что сложные требования образования ломают детей, особенно в условиях войны и пандемии. Также она критикует отсутствие статистики по выезду молодежи за границу и призывает власти уделить больше внимания реальным проблемам учеников. По ее словам, многие семьи не возвращаются домой именно из-за страха за детей, которые хотят учиться в безопасных условиях.

В итоге мать Дины отметила: ее ребенок заслуживает не на подозрения или формальные тесты, а поддержку, уважение и понимание.

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