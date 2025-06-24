Ничего невозможно спланировать. "Укрзализныця" усложнила путешествия вместо улучшения

Из-за новых маршрутов пассажиры не могут попасть на юг и запад страны.

Украинцы пытаются "выловить" билеты на популярные направления, а Укрзализныця усложняет задачу, меняя расписание. Так, некоторым городам упростили проезд к югу Украины, например из Житомира и Винницы можно будет беспрепятственно доехать до Одессы. Одновременно с тем это осложнило жизнь части пассажиров.

В июле сразу несколько популярных направлений испытывают проблемы с билетами. Такую проблему отметил бывший менеджер Укрзализныци Александр Рудоманов. Он рассказал о проблемах для киевлян приобрести билеты в Одессу из-за продолжения маршрута поезда в Житомир. В УЗ ему ответили, что киевляне имеют альтернативу, которой нет в Житомире.

Изменение маршрута поезда из Одессы на Киев в Житомир

Но не только поезда из Одессы меняют расписание курсов. Из-за работы по строительству линии на участке Ужгород-Чоп до конца июля есть проблемы с поездами в Закарпатье. Часть железнодорожного транспорта сменила маршруты. Доехать стало сложнее до Ужгорода, Чопа, Свалявы, Славско. Украинцам советуют ехать через Львов с пересадками.

Люди жалуются на проблемы с билетами по разным направлениям

В Укрзализныце сообщили, когда откроют участок пути в Ужгороде

Не только ремонты вызывают смену расписаний поездов, но и ситуация с безопасностью. В частности, на поезда в Сумы открываются продажи, как и на некоторые другие направления всего за 10 дней, что вызывает сложности с планированием маршрутов. Также меняется расписание поездов в Чернигов, билетов из-за этого в продаже нет именно из-за корректировки расписания.

Корректировка расписания поездов происходит и в Чернигове.

О корректировке расписания поездов украинцы просят предупреждать заранее или хотя бы не отменять имеющиеся поезда.

Украинцы недовольны изменениями

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько дней открывают продажу билетов на поезда популярных направлений. Часть из них можно купить за 30 дней – это касается билетов за границу.