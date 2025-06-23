Укр

До Мукачево не доехать? Почему билеты на некоторые поезда исчезают мгновенно и как помочь проблеме

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Если прямого поезда нет – можно попробовать с пересадкой во Львове Новость обновлена 23 июня 2025, 09:51
Если прямого поезда нет – можно попробовать с пересадкой во Львове. Фото lviv.travel

Укрзализныця подтвердила проблему с билетами на западные направления: как доехать

Украинцы жалуются на проблемы с покупкой билетов. Особенно заметно это в западных направлениях.

Наталья Гришкевич рассказывает, что неделю пыталась купить билет из Днепра в Мукачево. При открытии поезда в продаже — только десятки билетов. "За 15 минут билетов 0!", — жалуется женщина.

В Укрзализныце отреагировали на жалобу и подтвердили — ситуация действительно напряженная. Однако причина не только высокий сезон, но и строительство европутей на участке Чоп – Ужгород. "В связи с этим часть поездов следует в объезд, а количество доступных рейсов и билетов уменьшилось", — констатируют в компании.

Они также дали несколько рекомендаций, как добраться до тех мест, куда билеты сложно купить.

  1. Первый вариант – добраться до Ужгорода, куда перенаправили рейсы. Оттуда в Мукачево можно добраться авто.
  2. Второй вариант – с пересадкой во Львове. Оттуда до Мукачево и Чопа можно добраться по региональным поездам. Актуальное расписание движения — на сайте УЗ.
  3. Третий способ – воспользоваться функцией "Автоматический выкуп билета" – она поможет получить билет, если кто-то его сдаст.
Как по железной дороге доехать до Мукачево — ответ о проблеме с билетами
Как по железной дороге доехать до Мукачево

Кроме железнодорожного сообщения, есть автобусы и разнообразные сервисы поиска попутчиков. Однако железная дорога остается флагманом перевозок.

За сколько дней можно купить билеты:

  • На региональные поезда — за 10 дней до даты отправления,
  • На Павлоградское, Краматорское, Херсонское, Николаевское, Сумское направления — 10 суток до даты отправления,
  • На другие поезда внутреннего сообщения — за 20 дней до даты,
  • На пригородные поезда — в день отправления в кассах вокзалов,
  • На поезда международного сообщения — Польское направление (с 9 утра), Словацкое, Австрийское, Венгерское направления (с 8 утра) — за 20 дней, Молдавское направление — за 30 дней.
За сколько дней начинают продавать билеты
Раньше всего можно купить билеты на поезда международного сообщения

Ранее "Телеграф" рассказывал о проблемах с покупкой билетов на Сумы. Есть данные, что это может быть связано не только с продажей за 10 суток до отправления, но и с изменением маршрутов курсирования поездов.

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#Укрзализныця #Билеты #Мукачево