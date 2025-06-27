Поезда в Сумы отменены? Укрзализныця ответила, что с рейсами

Все основные рейсы в и из Сум курсируют по графику

В начале третьей декады июня часть украинцев столкнулась с проблемой с покупкой билетов на Сумы. Появились даже опасения, что часть составов будут отменять или изменять маршруты в связи с активностью врага.

"Телеграф" направил соответствующий запрос в "Укрзалізницю" и выяснил все детали. Дополнительно поинтересовались — будут ли при необходимости организованы эвакуационные поезда.

В ответе указано, что поезда № 45/46 Ужгород – Харьков – Ужгород, № 113/114 Львов – Харьков – Львов, № 779/780 и № 116/115 Сумы – Киев – Сумы будут курсировать без изменений. Важно, что продавать билеты начинают за 10 суток до отправления поездов. Также через железнодорожные станции Ворожба и Белополье Сумщины курсирует более 10 пригородных железнодорожных маршрутов.

Ответ УЗ на запрос о поездах на Сумском направлении Ответ УЗ на запрос о поездах на Сумском направлении Ответ УЗ на запрос о поездах на Сумском направлении

Если потребуется изменение расписания и т.д., это будет зависеть от оценки ситуации государственными органами власти. О таком шаге информацию будет официально обнародовать Укрзализныця. Что касается эвакуации при необходимости, она будет организована в соответствии с решением местных администраций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с билетами на Закарпатье есть существенные проблемы. Все из-за строительства пути. Укрзализныця советует воспользоваться объездными маршрутами.