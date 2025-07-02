У Житомирі лунали вибухи: над містом піднявся сильний дим (відео)

У бік Києва сильний затор

Вибух у Житомирі пролунав 2 липня. Повітряна тривога в регіоні не оголошена.

За попередньою інформацією, вибух стався на східній околиці міста. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Очевидці зазначають, що нібито вибухнула одна із АЗС. Великий стовп диму піднімається в небо. Його видно з різних куточків міста.

Інформацію "Телеграфу" підтвердили в Національній поліції. Чи є поранені або травмовані, уточнюють. На місці працюють слідчі та екстрені служби.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що з військовими діями це не повʼязано. Повітряні Сили України також не фіксували ракети.

Цю новину встигли підхопити російські телеграм-канали та написали, що здійснено ракетний удар. Ця інформація не відповідає дійсності.

Також у мережі пишуть, що можливо вибух стався на складі. Він нібито знаходиться поруч із АЗС.

Поліція поки не коментувала подію. Рятувальники також не надавали інформацію.

Рух транспорту на Житомирській трасі ускладнений. На дорозі величезні затори.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі вибухнув автомобіль прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпро Юрія Коваля, який встиг вискочити з машини. В результаті Коваль отримав опіки та поранення.