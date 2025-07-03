Россияне поменяли тактику обстрелов: к каким неприятностям готовиться украинцам

Поиск ответов на новые угрозы уже идет

Российские оккупанты изменили тактику атак Украины и уже сейчас заметно, что у ПВО есть проблемы с их отражением. При этом не исключено, что ближе к осени ситуация изменится в худшую сторону.

Об этом рассказал главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов анализируя ситуацию в Украине с международным обозревателем Ольгой Кирилловой. По его словам, ранее россияне могли запускать несколько сотен целей сразу по десятке городов, а теперь атака обычно фокусируется на одном.

По его словам, военные, которые занимаются их сбитием, и генералитет отмечают, что даже эшелонированная ПВО не способна справиться с подобным вызовом, а потому эксперты ведут поиски новых решений.

"Идет поиск этих решений и идет он с нашими европейскими и американскими партнерами. Поскольку уже появилась информация о том, что Россия передала технологии производства "Шахедов" в КНДР. Соответственно, это новый вызов для всего азиатского региона и в частности для Южной Кореи", — сказал он.

Журналист отметил, что для Европы этот вызов составляет особый интерес, так как для их доктрины это что-то новое и способов борьбы с такими угрозами у них нет. Однако пока Украина и сама занята поиском способов защиты крупных городов. Например, она пытается переформатировать свои мобильные огневые группы, которые теряют эффективность.

"Думаю, что осенью будет непростая ситуация, когда будет лететь сотни — возможно 500 и даже больше — целей ежедневно. И будет стоять задача их сбития всеми имеющимися способами", — добавил Жаренов.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров недавно на встрече с журналистами намекнул, что у Украины появилось новое решение проблемы российских дронов. Одна из разработок украинских инженеров показала большую эффективность и вскоре ее применят в боевых условиях.