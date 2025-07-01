Уезжать или не вылезать из метро? Усилятся ли обстрелы Киева и к чему готовиться жителям столицы

Июнь стал рекордным для столицы по количеству российских воздушных атак

Столица оказалась под серией массированных атак дронами, и сейчас рискует стать наиболее уязвимым городом для ударов армии РФ. В центре проблемы — дефицит средств поражения и ракет к системам ПВО, что позволяет вражеским дронам достигать целей.

Об этом заявил основатель компании-производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик. Он подчеркнул, что ситуация существенно изменилась в худшую сторону по сравнению с прошлым годом. Ещё недавно Киев был одним из самых безопасных городов благодаря большому количеству систем IRIS, Patriot и советского наследия, что позволяло перехватывать до 90% вражеских целей. Сейчас ситуация изменилась — из-за нехватки боеприпасов даже уже законтрактованное вооружение перенаправляется в Израиль, а не в Украину.

"Я могу сказать, что Киев идёт к тому, что будет самым незащищённым городом", — заявил Боровик. Ведь неясность поставок сохраняется даже несмотря на оплату со стороны европейских партнёров.

Рано лезть в "погребальную яму"?

Впрочем, эксперт по безопасности, бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" призывает не делать панических выводов. Оценки состояния ПВО по регионам требуют достоверной аналитики и не могут основываться на общих впечатлениях.

"Чтобы определить, что Киев станет самым опасным городом, надо иметь чёткие основания, сравнивать с другими городами — Одессой, Львовом, Днепром. Нельзя просто так говорить, что всё будет в крови", — заявил Ступак.

Иван Ступак, консультант ВРУ по вопросам нацбезопасности

Ситуация с ракетами к Patriot действительно критическая: без них баллистические ракеты не удастся перехватывать. Но в распоряжении Украины также есть другие системы, в частности немецкие IRIS, которые остаются на боевом дежурстве. Дроны-камикадзе, по словам эксперта, пока эффективно уничтожаются мобильными группами и другими средствами.

"Наши парни и девушки ездят по ночам на джипах и сбивают дроны. Да, это сложно, не всё сбивается, но для этого уже создаются дроны-перехватчики", — заметил Ступак.

Июнь действительно был тяжёлым для столицы, однако говорить об обвале обороны пока рано. РФ, по словам Ступака, целится не только в жилые дома, а прежде всего в склады оружия, производственные мощности, места хранения боеприпасов. Именно эти объекты представляют основной интерес врага — и расположены не только в Киеве, но и по всей Украине.

"Это могут быть Киев, Днепр, даже Закарпатье. Угроза есть везде", — подытожил эксперт.

"Шахеды" стали заменителем КАБОВ

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подтвердил, что Россия действительно пытается масштабировать удары по территории Украины, используя для этого дроны-камикадзе Shahed-136. Эти дроны всё больше выполняют функцию управляемой авиабомбы.

"Сейчас почти все Shahed-136 имеют боевую часть весом 90 килограммов. Это, фактически, эквивалент советской авиабомбы ОФАБ-250. То есть они пытаются реализовать ту же модель массированных бомбардировок, которую пробовали применять ещё в 2022 году — так называемые "ковровые бомбардировки" по украинским городам", — отметил Коваленко.

По его словам, производство дронов в России сейчас налажено на предприятиях в Елабуге (Татарстан) и на Ижевском заводе, и составляет в среднем 90 единиц Shahed-136 в сутки. Кроме того, РФ параллельно производит примерно такое же количество дронов-приманок — типов "Гербер" и "Пародия", которые используются во время массированных налётов.

Александр Коваленко, военный аналитик

"Когда мы слышим, что Россия совершила налёт из 470 дронов, это не совсем так. Реально боевых Shahed-136 — половина. Остальное — это дроны-приманки. В целом российские войска могут ежедневно запускать до 150-180 дронов, но чаще всего они накапливают ресурсы, чтобы за несколько дней совершить удар одновременно 400-450 единицами", — пояснил эксперт.

Чего столицы ждать дальше

Коваленко подчеркнул, что ни одна система ПВО не способна гарантировать абсолютную защиту в таких условиях. Даже израильская система противовоздушной обороны, одна из самых мощных в мире, не выдержала одновременной атаки 100 дронов и 100 баллистических ракет. Тем более, у Украины нет таких технологических возможностей.

"Поэтому концентрированные удары всё равно будут представлять угрозу для гражданского населения. Основная цель россиян — именно террор против мирных граждан. Угроза остаётся высокой, и украинцы, особенно в зонах риска, должны заботиться о собственной безопасности, не полагаясь только на ПВО. Наши защитники работают на пределе возможностей, и это часто стоит им жизни", — сказал аналитик.

Он также обратил внимание на неуместность паники в соцсетях и нежелание некоторых жителей Киева соблюдать правила безопасности.

Последствия обстрелов Киева 17 июня. Фото: Ян Доброносов

"Во время массированных ракетных атак 2022–2023 годов по Киеву прилетало по 90 крылатых ракет типа Х-101, Х-555. Тогда взрывчатка, которая падала на город, была намного мощнее, чем боевые части дронов, которые используются сейчас. Но тогда никто не требовал выезжать из города. Сейчас же, когда налёты менее интенсивные, люди не хотят спускаться даже в метро или подвалы. Это деструктивная позиция. Надо понимать: есть угроза — надо действовать рационально, беречь себя и близких", — подчеркнул он.

В завершение Коваленко отметил: удары не прекратятся, и россияне будут продолжать масштабировать применение дронов как инструмента запугивания.

"За месяц РФ способна осуществлять до 5500 налётов дронами различных типов — Shahed-136, "Гербер" и "Пародия". Это комбинированная дроновая компонента. Так что не стоит ожидать, что в ближайшие недели Киев или другие города будут полностью лишены таких атак. Россия использует эти средства, чтобы повышать панические настроения и хаотизировать украинское общество", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские войска продвинулись настолько близко к Сумам и Запорожью, что могут наносить удары по городам из ствольной артиллерии. В то же время, украинские защитники делают все возможное, чтобы оттеснить противника от областных центров.