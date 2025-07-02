Россия помогла Северной Корее наладить производство "шахедов": что известно

Речь идет не только о дальнобойных ударных беспилотниках, но и о фронтовых FPV-дронах

Российский режим помог своим северокорейским союзникам наладить производство ударных беспилотников типов "Шахед" и "Герань-2" (российская копия иранских "шахедов"). Также российские инструкторы проводят обучение северокорейских операторов дронов.

Об этом написал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он напомнил, что Главное управление разведки подтвердило данную информацию.

"Как и говорил еще прошлой осенью, и теперь это подтверждает ГУР — производство шахедов/герань в КНДР уже налажено с помощью России. Также добавлю, что российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА", – говорится в сообщении.

Речь идет не только о дальнобойных ударных беспилотниках. По данным разведки, военные КНДР также активно учатся работе с FPV-дронами, их готовят российские инструкторы, имеющие реальный опыт использования дронов.

Отметим, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что россияне не планируют останавливать свое "летнее наступление", однако вряд ли смогут показать на фронте что-нибудь новое. На фоне этого они продолжают работать над сближением со странами типа КНДР.

Ранее Северная Корея направила в Россию для войны против Украины около 11 тысяч военных. Это не просто солдаты, а элитный контингент. Их выбирали по определенным критериям из "личного резерва", что в общей сложности насчитывает примерно 50 тысяч. Направленные на войну корейские подразделения уже понесли ощутимые потери. Недавно, по данным министра обороны Украины Рустема Умерова, произошла уже четвертая ротация северокорейского контингента.

Также Россия недавно подложила своим союзникам немалую "свинью". Эсминец КНДР, который должен был стать гордостью Ким Чен Ына, а оказался невероятным позором для всего режима после неудачного спуска на воду, вероятно, был построен с помощью России. Как оказалось, все это время это было буквально "написано у него на лбу".